В прокуратуру на «Партию пенсионеров» за агитацию в Бердске хотят заявить горожане: Законно ли «пенсионеры» агитирует до старта выборов
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В прокуратуру на «Партию пенсионеров» за агитацию в Бердске хотят заявить горожане: Законно ли «пенсионеры» агитирует до старта выборов

3:06:216/19/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Официальная предвыборная агитация начнется с 24 июня — с момента выдвижения кандидатов. «Курьер. Среда. Бердск» разъясняет, как и когда кандидаты могут агитировать за себя и против конкурентов.

Участки для голосования откроются в привычных для бердчан-избирателей местах в 8.00

В «Курьер. Среда. Бердск» обращаются бердчане, недовольные начавшейся задолго до старта выборов рекламой партий и кандидатов. Активно ведут пропаганду в Бердске «Партия пенсионеров» и «зеленые», менее активно - КПРФ, «Новые люди», граждане без обозначения политической принадлежности.

- Нужно обратиться в прокуратуру по поводу незаконной агитации, - настаивают бердчан, предлагая написать коллективное заявление.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил, противоречит ли партийная реклама закону.

Выборы — на старт

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госудуму.

«Постановляю назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 года», - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в этот же день бердчане будут выбирать новый состав городского Совета депутатов.

21 июня бердские депутаты соберутся на внеочередную сессию, чтобы объявить дату выборов в горсовет и официально дать старт предвыборной кампании.

И уже на следующий день после официального опубликования депутатского решения о назначении выборов кандидаты вправе подавать заявление о своем выдвижении — от партий или самостоятельно. А после подачи документов в территориальную избирательную комиссию, потенциальные кандидаты имеют право начинать агитационную кампанию.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердской ТИК Наталья Фокина, сообщение о дате выборов в бердский депутатский корпус будет опубликовано 23 июня в газете «БН». И значит, уже 24-го избирком будет ждать выдвиженцев с документами.

- Выдвижение и регистрация кандидатов заканчиваются за 52 дня до выборов в 18.00. Самовыдвиженцам кроме всего прочего необходимо собрать подписи в свою поддержку. Представители партий этого не делают. На регистрацию кандидата уходит примерно 10 дней, - прокомментировала Фокина.

Аналогичные правила действуют и для думской выборной кампании.

Политическая реклама, а не агитация

Поэтому то, что сейчас в Бердске развешивают агитки у подъездов, ходят по домам, собирают подписи и раздают печатные материалы тех или иных людей или партий можно считать выступлением аниматоров. Предвыборная гонка в Бердске еще не стартовала.

Основные предвыборные баталии развернутся в Бердске со дня выдвижения кандидатов.
- Как только претенденты на депутатский мандат подали документы в избирательную комиссию, они могут идти агитировать — на словах. Но если они хотят распространять агитационные материалы, то должны об этом уведомить ТИК и показать эти материалы, чтобы их проверили на соответствие закону, - пояснила Наталья Фокина.

Активные «пенсионеры»

«Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, что уже месяц проявляет завидную активность в городе «Партия пенсионеров». Ее сторонники не скрывают, что намерены «захватить округа», где сейчас депутатствуют самовыдвиженцы, — люди не относящиеся к «Единой России», а таких в горсовете меньшинство.

Политологи считают «пенсионеров» спойлером, призванным оттянуть голоса у оппонентов «Единой России». Как правило, подобные партии возникают непосредственно пред выборами, а потом замолкают. Так случилось и с «Партией пенсионеров», которая за свою историю многократно меняла названия, лозунги, руководителей, но не предложила ни одной толковой идеи, которая реально помогла бы пенсионерам.

Но не только молодые «пенсионеры» неожиданно всплыли в Микрорайоне Бердска на округах независимых от партий депутатов. В рекреационной зоне города логично появились «зеленые», развесив портреты потенциального кандидата на заборах и деревьях.

справка
Прекращается агитация за один день до дня выборов. В день тишины печатные агитационные материалы, ранее вывешенные вне зданий и помещений избирательных комиссий, могут сохраняться на прежних местах.

В течение трех дней до дня выборов, включая день голосования, опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, не допускается.

Государство обеспечивает россиянам и партиям свободное проведение предвыборной агитации в соответствии с федеральными законами. При этом разрешено агитировать как за, так и против любого кандидата или избирательного объединения.

Предвыборная агитация может осуществляться через СМИ, путем проведения предвыборных мероприятий, в том числе собраний и встреч с избирателями, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций, шествий, выпуска и распространения агитационных печатных материалов. Кандидат, избирательное объединение имеют право самостоятельно определять форму и характер предвыборной агитации через СМИ.

В предвыборной агитации не могут участвовать члены избирательных комиссий, государственные органы, органы местного самоуправления, должностные лица госорганов и чиновники муниципальной власти.

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"Пенсионеры" пройдут в горсовет?

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