Сильные приметы Духова дня: Что нужно сделать 21 июня, чтобы покойным было хорошо

В 2021 году Духов день, как всегда, отмечают в понедельник после Троицы 2021 – 21 июня, а также через 50 дней после Пасхи
Святой праздник берет свое начало с очень древних времен, поэтому его празднование тесно связано с языческими верованиями наших предков.
Считается, что в торжество земля “беременна” первыми плодами урожая. Поэтому беспокоить ее нельзя, в частности работать с почвой, копать, полоть, сажать и т.д.
В святой праздник необходимо посетить могилы умерших родственников. Можно это сделать после утренней или вечерней воскресной молитвы в церкви.
Чтобы помочь своему близкому усопшему обрасти в загробном мире покой - следует поставить свечку в церкви, подать записку с именем, которое прочтет на всеобщей панихиде священник, а также посетить кладбище и прочитать от самого сердца молитвы, с любовью и искренней верой на спасение души усопшего.
Можно с собой принести цветы, сейчас самое подходящее время, чтобы на могилах была зелень и ветки деревьев.
Многие приметы на святой праздник связаны с потеплением и приходом настоящего лета.
В Духов день не рекомендуется смотреть на свое отражение в зеркале и или на поверхности водоемов - так можно потерять свою любовь.
Дождь в этот день говорит о том, что еще 6 недель будет непогода.
Не разрешается сегодня бегать, чтобы не убежать от своего счастья и удачи.
Работать на земле в Духов день - ссориться с землей.