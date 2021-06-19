Сильные приметы Духова дня: Что нужно сделать 21 июня, чтобы покойным было хорошо
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19.06
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Сильные приметы Духова дня: Что нужно сделать 21 июня, чтобы покойным было хорошо

2:20:186/19/2021Фото: pixabay
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Можно с собой на кладбище принести цветы. Сейчас самое подходящее время украшать могилы свежей зеленью.

Можно это сделать после утренней или вечерней воскресной молитвы в церкви

В 2021 году Духов день, как всегда, отмечают в понедельник после Троицы 2021 – 21 июня, а также через 50 дней после Пасхи

Святой праздник берет свое начало с очень древних времен, поэтому его празднование тесно связано с языческими верованиями наших предков.

Считается, что в торжество земля “беременна” первыми плодами урожая. Поэтому беспокоить ее нельзя, в частности работать с почвой, копать, полоть, сажать и т.д.

В святой праздник необходимо посетить могилы умерших родственников. Можно это сделать после утренней или вечерней воскресной молитвы в церкви.

Чтобы помочь своему близкому усопшему обрасти в загробном мире покой - следует поставить свечку в церкви, подать записку с именем, которое прочтет на всеобщей панихиде священник, а также посетить кладбище и прочитать от самого сердца молитвы, с любовью и искренней верой на спасение души усопшего.

Можно с собой принести цветы, сейчас самое подходящее время, чтобы на могилах была зелень и ветки деревьев.

Многие приметы на святой праздник связаны с потеплением и приходом настоящего лета.

В Духов день не рекомендуется смотреть на свое отражение в зеркале и или на поверхности водоемов - так можно потерять свою любовь.

Дождь в этот день говорит о том, что еще 6 недель будет непогода.

Не разрешается сегодня бегать, чтобы не убежать от своего счастья и удачи.

Работать на земле в Духов день - ссориться с землей.

На Троицу нужно обязательно успеть сделать это
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