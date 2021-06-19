Успение Пресвятой Богородицы-2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня

Этот праздник входит в число двунадесятых, то есть важнейших в христианстве после Пасхи. О точной дате праздника, его истории, православных традициях и запретах дня - в нашем материале.
В христианской религии Успение Богородицы - это день, в который умерла Дева Мария, подарившая миру Иисуса Христа, Спасителя, умершего за человеческие грехи. В отличие от многих религиозных праздников, дата которых зависит от Пасхи, этот отмечается каждый год 28 августа. На самом деле, верующие не празднуют тот факт, что мать Иисуса скончалась, скорее в основе этого дня лежит мысль о том, что она воссоединилась с Богом и приобрела вечную жизнь на небесах. Несмотря на то, что существует подобный праздник, о судьбе Марии ничего неизвестно после того, как произошло Вознесение Христа. В некоторых источниках написано, что незадолго до смерти ей явился архангел, который сообщил, что скоро она встретиться с Богом. Спустя несколько дней она скончалась. Согласно преданию, до этого она не раз посещала место, где Иисус принял свою смерть и даже сама узрела его мученическую кончину. Считается, что проводить Марию на тот свет явились апостолы, с которыми она простилась.
Христианская религия не сразу обратила внимание на Деву Марию, из-за чего праздник появился довольно поздно по сравнению с остальными. Известно, что о подобном чествовании матери Христа достоверные факты появляются только в конце VI века нашей эры. Тогда датой праздника было выбрано 15 августа по григорианскому календарю. Считается, что похоронили Богородицу в усыпальнице с родителями и мужем, после чего произошло ее вознесение на небо.
В православной традиции перед праздником заканчивается Успенский пост - один из самых строгих после Великого. В этот день в Иерусалиме проходит особенная служба, которая посвящена Богоматери. В православной традиции вспоминается погребение матери Христа - сначала следует всенощное бдение, затем плащаницу Богородицы несут вокруг храмов. После этого происходит помазание. В этот день православные верующие нередко несут цветы в знак почтения Матери Христа, совершается литургия, также многие освящают хлеб, потому что дата приходится на окончание сбора урожая. В славянской традиции с 28 августа была связана традиция, в которой с этого дня начинаются помолвки между возлюбленными, чтобы они играли свадьбу осенью. Считалось, что, если к девушке никто не посватается, то она так и проведет весь зимний период.
В этот день нельзя заниматься тяжелой физической работой, рукоделием, шитьем, стричь волосы, а также венчаться в храмах. Кроме этого, не рекомендуется ругаться, ссориться, сквернословить, злоупотреблять спиртными напитками, думать о негативных вещах, грустить, работать на огороде или в саду. В народе верили, что не стоит ходить по росе - это грозит неудачами и бедами, потому что роса символизирует слезы Божьей Матери. Лучше всего провести день в молитвах, посетить церковь, заниматься добрыми делами - подавать милостыню нуждающимся, заниматься благотворительностью.
Некоторые приметы на Успение Пресвятой Богородицы:
если в этот день гроза - осенью будут обильные дожди;
туман сулит много грибов;
хорошая погода в этот день приведет к прохладному бабьему лету.