Магнитная буря в июне 2021 затронет всех: Как избежать тяжелых последствий?

В июне 2021 года на землю придет очередной геомагнитный удар, который очень негативно отразится на здоровье людей. Самое страшное к чему может привести магнитное волнение земли показали шесть крупных популяционных исследований экспертов из Европы и Австралии. Этим серьезным последствием оказался инсульт.
Выражение “магнитные бури” прочно вошло в нашу жизнь, поскольку влияние на здоровье в этот период становится очевидным - у многих людей ухудшается здоровье, болит голова и появляется ломота в теле.
Чтобы избежать последствий тем, у кого имеются хронические заболевания, следует проводить профилактические меры.
Прежде всего, необходимо следить за космической погодой. В июне 2021 года магнитные бури возникли 17 и 18 числа, но не ушли еще до конца, их влияние будет продолжаться как минимум сутки. Следующая магнитная буря ожидается вечером 15 июня и продлится она ровно сутки - до вечера 26 июня.
Нужно хорошо отдохнуть, заранее распланировав свою работу так, чтобы было больше времени на отдых.
Постараться больше ходить пешком и составить на этот период специальную диету, состоящую в основном из фруктов и овощей. Уберите жирные. жареные и соленые блюда - соль задерживает жидкость в тканях организма. Откажитесь от кофе и крепкого чая, от других энергетических напитков.
Следует исключить алкоголь в эти дни, уменьшить курение.
Можно принимать успокаивающие травяные чаи, а также принимать успокоительные растительные препараты, которые продаются в аптеках.
Следите за вашим давлением и пульсом. Не пропускайте прием лекарств, которые назначены вам лечащим врачом.