Покров Пресвятой Богородицы – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня

Пришедший на Русь из Византии праздник Покрова Богородицы сейчас празднует только православная церковь. Он связан с чудесным видением, явившимся в Константинополе в 910 году. Дата Покрова всегда одна и та же, по новому стилю это 14 октября. В 2021 году событие выпадает на четверг.
Покров не относится к числу двунадесятых торжеств, так как не связан с евангельской историей. Однако церковь присвоила празднику статус великого, а значит, прожить день Покрова христианам следует, опираясь на каноны православия.
Памятное событие
Явление Девы Марии отражено в жизнеописании святого Андрея Юродивого. Именно он стал свидетелем великого чуда.
В те годы к берегам Византии не раз приставали корабли варварских народов. Каждый их набег сопровождался ограблениями, убийствами и изнасилованиями. Увидев на горизонте корабли сарацинов, жители Константинополя собрались во Влахернском храме для горячей молитвы. Каждый понимал, что может быть убит. Среди толпы были Андрей Юродивый с учеником Епифанием.
Ближе к 4 часам утра Андрей увидел, как над царскими вратами храма разлилось сияние. Оттуда по воздуху вышла Дева Мария, которую сопровождали Иоанн Креститель, Иоанн Богослов и ангелы. Она сняла с головы покрывало и накрыла им молящихся в храме.
В это время над морем поднялась буря, которая разбила сарацинские корабли о прибрежные скалы, поэтому набег не состоялся.
Событие осталось в памяти жителей Константинополя, а чуть позже дошло до Руси, где его сделали праздником. Начиная с XII века на славянских землях стали появляться храмы, посвящённые Покрову Богородицы.
Отмечаем по-христиански
Великий праздник для верующих – повод посетить богослужение. На Покров можно снискать особую благодать Девы Марии. На Руси замужним женщинам было принято покрывать голову, поэтому Покров в народе считался праздником, когда можно быть просить богородицу о замужестве. Опыт поколений можно повторить, помолившись перед иконой Богородицы.
После богослужения можно устроить праздничный обед, ограничений по трапезе в 2021-м не будет. Когда Покров приходится на среду или пятницу, день остаётся постным, при этом разрешается рыба.
В этот день хорошо «покрывать» грехи милостыней, раздавая нуждающимся еду, полотенца, платки. Давать нищим именно деньги не всегда оправдано.
К Покрову необходимо закончить все огородные работы. Там делали и предки-славяне, считая день Первым зазимьем, или встречей осени и зимы.
Чего делать нельзя
Покров – праздник помощи и покровительства, поэтому не стоит отказывать в помощи тем, кто о ней попросил.
Судебные разбирательства в богородичные праздники крайне нежелательны.
Считается, что Богородица не любит пьяных, поэтому злоупотреблять спиртным в Покров не нужно.
Запрещено планировать на Покров крупные дела: переезд, ремонт, уборку, медицинские операции.
Покров Пресвятой Богородицы – 2021: точная дата, православные традиции и категорические запреты дня
Запрещено планировать на Покров крупные дела: переезд, ремонт, уборку, медицинские операции.
Пришедший на Русь из Византии праздник Покрова Богородицы сейчас празднует только православная церковь. Он связан с чудесным видением, явившимся в Константинополе в 910 году. Дата Покрова всегда одна и та же, по новому стилю это 14 октября. В 2021 году событие выпадает на четверг.
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