Николай Сычев: как "потомки" Егора Савина и независимые кандидаты могут противостоять "пенсионерам" и единороссам на выборах в Бердске

В Бердске 23 июня стартует предвыборная гонка. В этот день будет официально опубликовано решение бердского горсовета о дате выборов. Накануне сессия определит, что новый депутатский корпус бердчане изберут 19 сентября 2021 года — в единый день голосования.
Нынешний депутатский корпус Бердска проработал пять лет и должен сложить полномочия. Впрочем, большинство нынешних депутатов намерены вновь баллотироваться. Но появляются новые лица, претендующие на депутатские мандаты местного представительного органа власти. Например, «Партия пенсионеров».
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», лидер бердских «пенсионеров» 38-летний Евгений Коржов заявил, что по меньшей мере пять кандидатов они выставят. В большинстве своем, по округам в Микрорайоне, где сейчас депутатствуют самовыдвиженцы — независимые от партий народные избранники. Уже с мая идет активная работа «пенсионеров» по округам Елены Беловой и Алексея Осина.
«Партия пенсионеров» вызывает неоднозначную реакцию. Политологи называют ПП спойлером, призванным раздробить голоса оппонентов «Единой России». Сами партийцы открыто заявляют, что их цель — выборы в Госдуму и отвергают принадлежность к проекту единороссов.
Новые люди в горсовете
Депутат бердского горсовета Николай Сычев отказался от участия в выборах, считая, что в 72 года нужно уступить дорогу более молодым и энергичным. Но он полагает, что новоявленным «пенсионерам» не место в будущем депутатском корпусе. Вместе с тем, по его мнению, в Совете должны быть самовыдвиженцы, которые могли бы противостоять «произволу» большинства «Единой России».
По его словам, «подозрительных личностей» на своем округе в Юго-Восточном микрорайоне он пока не замечал. Хотя троих претендентов в кандидаты уже знает. Это общественница Наталья Слесарева, председатель ТОС Виталий Овчинников и помощник Сычева Олег Яцков. Но это пока только предположения. Фамилии потенциальных кандидатов станут известны после 24 июня, когда начнется этап выдвижения.
Конечно, Сычев агитирует за Яцкова, который уже сейчас помогает депутату составлять заявления в прокуратуру, отслеживать исполнение закона о бесплатной газификации и в других делах.
- Прокуратура уже дала предписания сделать улицы Нахимова, Полевую, от которых власть уклонялась всеми способами. А дальше — суд. Сейчас создали рабочую группу по газификации, объявленной Путиным. Инициативу надо поддержать. Чтобы до 1 ноября знать, сколько на моем округе №13 домов нужно догазифицировать, ведем опрос, ходим по улицам. Пока у нас проводят газ на коммерческих условиях, - рассказал Сычев «Курьер. Среда. Бердск».
Он заявил, что Яцков будет баллотироваться как самовыдвиженец, а под чьим флагом пойдут на выборы его конкуренты, он не знает. Николай Федорович выразил сомнение в том, что по итогам сентябрьских выборов горсовет станет полностью единороссовским.
- Я знаю, что пойдут на выборы из ассоциации юристов. А также бунтари, которых я называю потомками Егора Савина, которые хотят что-то делать, но не знают, как. Есть другие независимые. Они должны войти в новый состав Совета. Например, Белова и Осин. Они объективные и грамотные ребята, люди им верят, - прокомментировал Николай Сычев.
Сам он тоже каждый день объезжает округ, выясняет проблемы его жителей, встречается с народом:
- Люди хотят видеть результат от толкового депутата, а не партийца. А местное отделение партии «Единая Россия» надело шубу, все знают чью. В Москве все по-другому. Это меня и других независимых возмущает.
"На чьей балалайке играют"?
По его мнению, «Партия пенсионеров» имеет право на существование, но с другими лидерами и лозунгами.
- Если бы «Партию пенсионеров» возглавил Сычев, ветеран труда Новосибирской области, наверное, он вправе нести это знамя. А Коржов что, пенсионер или ветеран труда? А может быть, почетный гражданин Бердска? Зачем мы друг друга дурим? Просто обманывают пенсионеров, мозги людям пудрят. Видимо, взяли гармошку и танцуют под музыку того, кто платит, - был категоричен бердский депутат.
Он считает, что у «пенсионеров» нет шансов победить на местных выборах, поскольку в Бердске достаточно много активных и разбирающихся в политической ситуации людей. И они прекрасно поймут, «на чьей балалайке играют».
- Это выборные провокаторы. Бердск один из самых начитанных и образованных городов в Новосибирской области. Народ все прекрасно понимает и видит, когда ему дают замухомореную конфетку, - высказался Николай Сычев.
Если уж «Партия пенсионеров» появилась перед выборами, то ее должен был возглавить «достойный и уважаемый аксакал», уверен Сычев:
- А сейчас, по-моему, это надуманная политическая игра.
Такого же мнения придерживается депутат Елена Белова, на округе которой "пенсионеры" проявляют особенную активность.
цитата
«Избиратели должны верить только тем, кого и чьи дела они знают лично. Любой новый неизвестный человек оказывается, как правило, хуже. Наша политика устроена так, что если ты не знаешь кандидата, то он точно хуже того, который тебе уже известен. Самое глупое, что может сделать избиратель, - это голосовать за красивое название партии, только потому, что оно содержит какие-то слова, типа «справедливый», «пенсионеры». В названиях партий и их программах пишут ровно то, что избиратели хотят услышать. Никакого отношения к тому, что партия делает реально, это не имеет», - Алексей Мазур, политический обозреватель «Тайги.инфо».