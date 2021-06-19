Выплаты выдающимся школьникам повысил мэр Бердска: Сколько денег и за что получат 55 учеников

Вручение премий главы Бердска лучшим школьникам по итогам прошедшего учебного года перенесли. Первоначально церемония была запланирована на 10 июня. Именно в этот день мэр Евгений Шестернин подписал постановление, меняющее содержание премии.
Список получателей уже определен. Они получат денежные сертификаты в понедельник, 21 июня. Во всяком случае эту дату обозначили в пресс-центре мэрии. Церемония вручения пройдет в ДК Родина с 16.00. На сцену выйдут 55 школьников в возрасте от 11 до 17 лет включительно, являющиеся лауреатами и дипломантами областных, всероссийских и международных предметных олимпиад, научно-практических конференций, фестивалей, конкурсов, выставок, спортивных соревнований.
Кандидатур на получение премий предлагали как общеобразовательные школы, так и спортивные секции и учреждения культуры, в том числе частные. Получателей премии главы определяет специальная комиссия. Деньги на поощрение лучших школьников выделяет городской бюджет.
В первом постановлении главы города значилось, что каждая премия равна 1000 рублей - в области образования – 37 премий, в области спорта – 8, в области культуры – 8 и две в области молодежной политики, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Но позже градоначальник изменил размер премии, увеличив до 3000 рублей.
«Постановляю внести изменение в постановление... «Об утверждении Положения о порядке присуждения и выплаты премии Главы города Бердска обучающимся, достигшим высоких результатов в сфере образования, культуры, спорта и молодежной политики по итогам 2020-2021 учебного года», заменив... слова «в размере 1000,0 рублей» словами «в размере 3000,0 рублей», - сказано в документе, подписанном мэром 10 июня.
Сертификаты на получение премии обналичивают в бухгалтерии бердского управления образования. Предполагается, что денежное вознаграждение должно мотивировать школьников на хорошую учебу, успехи в спорте и творчестве.