Погода в Бердске на 19 июня 2021: к вечеру Родительской субботы пойдет дождь

19 июня в Бердске ожидается понижение температуры на пару градусов, к вечеру возможен дождь.
Температура воздуха с утра +20 с небольшой облачностью, к обеду последует повышение до +23 градусов, а к вечеру воздух разрядится и температура понизится до +17, прогнозируются осадки с вероятностью 70%. Ветер северо-западный 5, 4 м/c.
В 2021 году 19 июня в народе отмечается – Илларион (Ларион) пропольник.
Обычно с этого дня начинается прополка льна, хлеба и проса. Есть такая поговорка: "Пришел Илларион - дурную траву из поля вон".
На Лариона с поля сорняки тяни;
Осот и лебеда - посевам будет беда;
Сорняки в огороде оставишь - урожай потеряешь;
Не сорвешь вовремя сорняки - по миру пустят, нахлебники;
Посеяли злаки, а косим осот и маки;
Поле полоть - руки колоть, а не полоть - хлеба не молоть.
Символ этого дня - хлебные поля. Путешественники, которые посещали Русь всегда не могли ими налюбоваться и считали их самыми красивыми, особенно если это были поля, усеянные красными маками.