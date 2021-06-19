Погода в Бердске на 19 июня 2021: к вечеру Родительской субботы пойдет дождь
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Погода в Бердске на 19 июня 2021: к вечеру Родительской субботы пойдет дождь

1:07:066/19/2021Фото: pixabay.com
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Обычно с этого дня начинается прополка льна, хлеба и проса. Есть такая поговорка: "Пришел Илларион - дурную траву из поля вон".

Посеяли злаки, а косим осот и маки

19 июня в Бердске ожидается понижение температуры на пару градусов, к вечеру возможен дождь.

Температура воздуха с утра +20 с небольшой облачностью, к обеду последует повышение до +23 градусов, а к вечеру воздух разрядится и температура понизится до +17, прогнозируются осадки с вероятностью 70%. Ветер северо-западный 5, 4 м/c.

В 2021 году 19 июня в народе отмечается – Илларион (Ларион) пропольник.

Обычно с этого дня начинается прополка льна, хлеба и проса. Есть такая поговорка: "Пришел Илларион - дурную траву из поля вон".

На Лариона с поля сорняки тяни;

Осот и лебеда - посевам будет беда;

Сорняки в огороде оставишь - урожай потеряешь;

Не сорвешь вовремя сорняки - по миру пустят, нахлебники;

Посеяли злаки, а косим осот и маки;

Поле полоть - руки колоть, а не полоть - хлеба не молоть.

Символ этого дня - хлебные поля. Путешественники, которые посещали Русь всегда не могли ими налюбоваться и считали их самыми красивыми, особенно если это были поля, усеянные красными маками.

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