Электричка насмерть сбила двух 14-летних девочек на рельсах под Бердском
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Электричка насмерть сбила двух 14-летних девочек на рельсах под Бердском

9:17:496/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам машиниста, девочки шли без наушников, но не оборачивались и никак не реагировали на гудок пригородного поезда.

На железной дороге в Бердске нередко гибнут люди

Электричка насмерть сбила двух 14-летних девочек под Бердском. Трагедия произошла вечером 18 июня, сообщили в паблике "Инцидент Новосибирск" между железнодорожными станциями Обское море и Береговая. Береговая находится напротив бердского Нового поселка.

По словам машиниста, девочки шли рядом с путями, а состав не успел затормозить.

"Мы начинаем сигналить им и понимаем, что это бесполезно. Начинаем тормозить, а толку нет, тормозной путь у электропоезда большой и не успели затормозить", - приводит слова машиниста паблик.

Он отметил, что девочки шли без наушников, но не оборачивались и никак не реагировали на гудок пригородного поезда.

"Шли против ветра и просто могли не услышать. Видимо, были уверены, что держат достаточное расстояние, чтобы их не задела электричка", - рассказал машинист.

В сибирском следственном управлении на транспорте СК России информацию о гибели девочек подтвердили. погибшие 2007 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Пока не сообщается, где жили погибшие дети.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в пятницу вечером на выезде из Новосибирска в направлении Обского моря образовалась многокилометровая пробка - люди хотели уехать из мегаполиса на пляж после рабочей недели.

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