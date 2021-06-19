Электричка насмерть сбила двух 14-летних девочек на рельсах под Бердском

Электричка насмерть сбила двух 14-летних девочек под Бердском. Трагедия произошла вечером 18 июня, сообщили в паблике "Инцидент Новосибирск" между железнодорожными станциями Обское море и Береговая. Береговая находится напротив бердского Нового поселка.
По словам машиниста, девочки шли рядом с путями, а состав не успел затормозить.
"Мы начинаем сигналить им и понимаем, что это бесполезно. Начинаем тормозить, а толку нет, тормозной путь у электропоезда большой и не успели затормозить", - приводит слова машиниста паблик.
Он отметил, что девочки шли без наушников, но не оборачивались и никак не реагировали на гудок пригородного поезда.
"Шли против ветра и просто могли не услышать. Видимо, были уверены, что держат достаточное расстояние, чтобы их не задела электричка", - рассказал машинист.
В сибирском следственном управлении на транспорте СК России информацию о гибели девочек подтвердили. погибшие 2007 года рождения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Пока не сообщается, где жили погибшие дети.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в пятницу вечером на выезде из Новосибирска в направлении Обского моря образовалась многокилометровая пробка - люди хотели уехать из мегаполиса на пляж после рабочей недели.