Под воду ушел главный российский курорт в разгар отпускного сезона

На Крым обрушилась стихия - сильные ливни затопили главный российский курорт в разгар отпускного сезона.
Южный берег Крыма оказался во власти дождей. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", наиболее пострадавшим городом стала популярная среди российских туристов Ялта, которая стала главным направлением для отдыхающих после закрытия границ. С гор на улицы текут бурные грязевые реки. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем - молодого мужчину унесло потоком.
Городские улицы завалены грязью, по магистралям текут огромные потоки воды, инфраструктура получила серьезный ущерб. Власти Ялты планируют отключить водоснабжение во всем регионе. У части жителей отсутствует электричество.
Глава администрации города Янина Павленко попросила жителей запастись водой. Подразделения Черноморского флота формируются для помощи Ялте из-за непогоды, в город отправят тяжелую технику и автомобили повышенной проходимости.
Почти вся остальная территория Крыма уже пережила последствия дождя, самый эпицентр стихии принеся на Ялту и ее окрестности. На Ай-Петри за 12 часов выпало 84 мм осадков, а в Никитском саду - 39 мм. Как утверждает Гидрометцентр, погода на курортах Крыма наладится с понедельника, 21 июня.
В связи с началом отпускного сезона и отсутствием альтернативы черноморские курорты переполнены туристами.В прочем, как сообщал "Курьер. среда. Бердск", накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 22 июня возобновляют регулярное авиасообщение с Турцией.