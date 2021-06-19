Поминальная молитва на Троицкую родительскую субботу 19 июня 2021: короткая и об умерших маме и папе

Сегодня, 19 июня 2021 года, все люди могут по всем православным традициям и обычая помянуть своих усопших близких и родных людей. У каждого, наверное, есть те, по ком плачет наша душа и сердце. Именно сегодня, на Вселенскую Троицкую родительскую субботу, мы может сделать все возможное для того, чтобы облегчить участь душ наших умерших близких людей.
Господь всегда слышит наши молитвы и поминаем мы наших умерших гораздо чаще, чем проводятся родительские субботы. Однако в церкви говорят. что сегодня - очень сильный день для поминовения. Поэтому всем желательно побывать в храме на поминальном богослужении и помолиться вместе со всеми.
В этом году не все храмы будут открыты для прихожан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Если в вашем регионе обстановка неблагополучная, настоятельно рекомендует не посещать храм и не собирать в местах массового скопления людей.
А потому можно остаться дома и со всей душой помолиться об ушедших самостоятельно.
Короткая общая молитва об упокоении
Молитва об усопших родителях