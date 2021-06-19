"Медики полкилометра бежали по камням": Стали известны подробности жуткой смерти двух девочек на железнодорожной дороге около Береговой в Бердске
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"Медики полкилометра бежали по камням": Стали известны подробности жуткой смерти двух девочек на железнодорожной дороге около Береговой в Бердске

11:11:586/19/2021,Алина БуроваФото: Инцидент-Новосибирск
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Как утверждает машинист электропоезда, девочки на гудок не реагировали. Очевидцы трагедии сообщают, что они якобы специально бросились под поезд. Другие рассказывают, что ни одно лето не обходилось без ЧП в данном месте.

Электричка сбила насмерть двух 14-летних девочек

Стали известны новые подробности жуткой трагедии на железнодорожных путях под Бердском.

Напомним, что две 14-летние девочки погибли между железнодорожными станциями Обское море и Береговая. Отметим, что станция Береговая находится напротив Нового поселка Бердска.

По словам машиниста, девочки шли рядом с путями. Поезд не успел затормозить. Девочки же, никак не реагировали на гудок пригородного электропоезда.

- Мы начинаем сигналить им и понимаем, что это бесполезно. Начинаем тормозить, а толку нет, тормозной путь у электропоезда большой и не успели затормозить. Шли против ветра и просто могли не услышать. Видимо, были уверены, что держат достаточное расстояние, чтобы их не задела электричка, - рассказали очевидцы.

В сибирском следственном управлении на транспорте СК России информацию о гибели девочек подтвердили. Погибшие были 2007 года рождения.

Сегодня, 19 июня, очевидец события поделилась своей версией происходящего на железнодорожных путях.

- Электричка стояла 40 минут, не доехав до платформы Береговая. По расписанию она должна была приехать в 19:43 , а приехала в 20:21. Все дело в том , что какой-то нехороший человек спрятался в кустах и дождавшись электрички бросился под поезд. И на мой взгляд, именно бросился, потому что в том месте нет тропинки по которой люди ходят. Такое испортило день многим людям. Но речь вовсе не о нем и не о электричке. Речь о медиках, которые приехали на экстренный случай. Они вышли не совсем там где надо было и шли полкилометра по камням. И не просто шли, а бежали почти. Три женщины. Среди них , самая первая - молодая, высокая, красивая девушка медик. Когда видишь такое, то думаешь, что не все еще в этом мире потеряно. Хотелось бы сказать им огромное спасибо, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" свидетель трагических событий.

По факту гибели подростков возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ. Пока не сообщается, где жили погибшие дети.

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