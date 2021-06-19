Отмену пенсионной реформы пообещали в Госдуме после сентябрьских выборов 2021

Принять решение, отменяющее пенсионную реформу, благодаря которой россиянам подняли возраст выхода на пенсию, смогут депутаты нижней палаты парламента, которых изберут в сентябре.
Председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что отмена принятых три года назад изменений в законодательстве станет приоритетной задачей следующего созыва Госдумы, сообщается на сайте партии.
По мнению Миронова, граждане России до сих пор не простили властям решение о поднятии пенсионного возраста, а сама реформа является «чудовищной ошибкой», требующей исправления. Сергей Миронов уже неоднократно призывал к отмене возрастного ценза, поднятого ранее.