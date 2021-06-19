Отмену пенсионной реформы пообещали в Госдуме после сентябрьских выборов 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Gummy BlocksGummy BlocksPlay Popular Games Online in Your Browser. No Installation RequiredPlay Popular Games Online in Your Browser. No Installation RequiredPlay Popular Games Online in Your Browser. No Installation RequiredArcadeAdventureQuizzesPuzzlesArcadeAdventureQuizzesPuzzlesArcadeAdventureQuizzesPuzzlesБольше на yandex.comЯндекс.Директ18+;Скрыть объявление

Отмену пенсионной реформы пообещали в Госдуме после сентябрьских выборов 2021

10:38:006/19/2021Фото: PIXNIO
0

Сергей Миронов предлагает отменить повышение пенсионного возраста, сильно обидевшее россиян.

Пенсионный возраст нужно вернуть обратно - считает Миронов

Принять решение, отменяющее пенсионную реформу, благодаря которой россиянам подняли возраст выхода на пенсию, смогут депутаты нижней палаты парламента, которых изберут в сентябре.

Председатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что отмена принятых три года назад изменений в законодательстве станет приоритетной задачей следующего созыва Госдумы, сообщается на сайте партии.

По мнению Миронова, граждане России до сих пор не простили властям решение о поднятии пенсионного возраста, а сама реформа является «чудовищной ошибкой», требующей исправления. Сергей Миронов уже неоднократно призывал к отмене возрастного ценза, поднятого ранее.

Дочь министра обороны РФ показала себя во всей красе
Не стало заслуженного артиста России Андрея Егорова
Названа самая неверная женщина по знаку Зодиака
Трагедия в московском метро: погибла 19-летняя девушка
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Дочь Урганта в белье в метро возмутила Сеть (фото)
Путин рассказал о реакции Байдена при обсуждении Украины
Стало известно, почему Губерниев издевался над Бузовой
пенсионный возрастотмена реформыновый созыв думы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отменят?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Гороскоп на 20 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:13 6/19/2021
    Гороскоп на 20 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Под воду ушел главный российский курорт в разгар отпускного сезона
    9:45:42 6/19/2021
    Под воду ушел главный российский курорт в разгар отпускного сезона
    Календарь дачника на 19 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:01 6/19/2021
    Календарь дачника на 19 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    БердскЭлектричка насмерть сбила двух 14-летних девочек на рельсах под Бердском
    9:17:49 6/19/2021
    Электричка насмерть сбила двух 14-летних девочек на рельсах под Бердском
    Грозит ли вакцинация от коронавируса бесплодием, ответил профессор Гинцбург
    9:00:44 6/19/2021
    Грозит ли вакцинация от коронавируса бесплодием, ответил профессор Гинцбург
    Полеты в Турцию разрешат с 22 июня, заявила Голикова
    8:48:48 6/19/2021
    Полеты в Турцию разрешат с 22 июня, заявила Голикова
    Какой сегодня церковный праздник 19 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:10 6/19/2021
    Какой сегодня церковный праздник 19 июня 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 июня 2021 в России и мире
    7:40:48 6/19/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 июня 2021 в России и мире
    С Троицкой родительской субботой-2021: авторские открытки и чуткие слова поддержки на 19 июня
    6:00:56 6/19/2021
    С Троицкой родительской субботой-2021: авторские открытки и чуткие слова поддержки на 19 июня
    БердскКакой силы будет магнитная буря 19 июня 2021: Как вспышки на Солнце угрожают метеозависимым людям
    5:45:00 6/19/2021
    Какой силы будет магнитная буря 19 июня 2021: Как вспышки на Солнце угрожают метеозависимым людям