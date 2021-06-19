Мировые суды отказались принимать граждан без прививки от ковида и без антител в Москве
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Мировые суды отказались принимать граждан без прививки от ковида и без антител в Москве

11:51:586/19/2021Фото: Pixabay
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Доступ в здания ведомства будет ограничен для лиц, не являющихся участниками процессов. Исключение сделают для обладателей сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.

Сертификат о прививке станет пропуском в учреждения Москвы

На портале единого информационного пространства для мировых судей Москвы появилось сообщение о том, что приостановлено общение с гражданами, у которых нет документа о прививке, либо справки о наличии антител. Граждане могут воспользоваться услугами почтовой связи или личного кабинета на портале mos-sud.ru.

Доступ в здания ведомства будет ограничен для лиц, не являющихся участниками процессов. Исключение сделают для обладателей сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.

Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в московских больницах предупредили о том, что пациентов на плановое лечение будут принимать только при наличии сертификата о вакцинации. Исключение будет сделано только для лиц, больных онкологией или заболеваниями крови.

В Москве 18 июня был поставлен рекорд по числу заразившихся за всю историю пандемии — 9 056 новых случаев, последнее "достижение" было 24 декабря, когда в столице за сутки выявили 8 203 новых зараженных. В Москве уже почти 1,27 миллиона жителей переболели или болеют в настоящее время.

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