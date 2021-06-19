В матче Англия-Шотландия не забили ни одного гола

Победителя на "Уэмбли" не выявили по результатам встречи англичан и шотландцев. Счет матча остался 0:0, несмотря на созданные у ворот опасные моменты. За весь матч был единственный удар в створку ворот от Стоунза.
"Наша игра разочаровала. Надо отдать должное Шотландии. Если вы не собираетесь играть на победу, то вам важно не проиграть. Мы должны быть самокритичными, в том числе я сам. Сегодня мы не наиграли на победу", - поделился тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Полный восторг от игры выразил защитник сборной Англии Тайрон Мингс: "Я в полном восторге от того, что мы не пропустили. Эта игра стала еще одним шагом к достижению нашей цели. Порой мы играли недостаточно интенсивно, но я участвовал во многих матчах, когда это оборачивалось поражением".
Также свое мнение высказал и капитан команды из Шотландии Энди Робертсон. По его мнению, во время игры у команды было много прекрасных моментов и они имели шанс заработать три очка, сейчас главная задача — сохранить боевой настрой.