Евро-2020: Чехи не вышли в плей-офф досрочно - Хорватия - Чехия 1:1

В матче сборных Хорватии и Чехии ничья 1:1. После пенальти, реализованного Патриком Шиком, Перишич забил ответный гол и не дал чехам досрочно выйти в 1/8 финала. У сборной Хорватии появилось первое очко на ЕВРО-2020.
Вот что рассказал об игре Лука Модрич из сборной Хорватии, ставший звездой матча: "Постоянно пытался созидать при владении мячом и при первой возможности обострял игру передачами вперед. Одновременно сделал пару очень важных подкатов".
"Обе команды заслужили ничейный результат. У нас было плохое начало, медлительное, с прессингом там, где не нужно. Действовали не компактно, но после гола заиграли лучше. Все по-прежнему в наших собственных руках", - оценил игру главный тренер сборной Хорватии Златко Далич.
"Ценю достигнутый нами результат. Ничейный исход справедлив, так как моменты были у обеих команд. Досадно, что перед тем, как мы позволили отыграться, я поскользнулся. Перишич был безупречен и продемонстрировал свои снайперские качества", - отметил защитник сборной Чехии Владимир Цоуфал.
Мнения о проведенной игре практически сходятся, хорваты недовольны собой, чехи удивляются, как им удалось столько времени владеть мячом.