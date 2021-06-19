При крушении самолета с парашютистами погибло 7 человек у горнолыжного курорта Танай

При крушении самолета Л-410 в Кемеровской области погибли семь человек, в том числе два пилота. По предварительным данным, в самолете летели спортсмены-парашютисты.
Известно о 13 пострадавших. Всего на борту находился 21 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.
Трагедия произошла утром 19 июня в районе аэродрома «Танай», недалеко от одноименного горнолыжного курорта у села Журавлево.
Причины и обстоятельства крушения выясняются. По одной из версий, воздушное судно совершило жесткую посадку, сильно ударившись о землю.
На место происшествия вылетел вертолет спасателей. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы.