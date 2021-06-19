С кем Россия открыла границы с 28 июня: Бельгия, Болгария Иордания, Ирландия, Италия, Кипр, Северная Македония, США и Турция
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С кем Россия открыла границы с 28 июня: Бельгия, Болгария Иордания, Ирландия, Италия, Кипр, Северная Македония, США и Турция

1:08:226/19/2021Фото: Wikimedia Commons
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Россия возобновляет авиасообщение со странами на взаимной основе.

В правительстве приняли решение восстановить перелеты с некоторыми странами

На заседании оперативного штаба под председательством Татьяны Голиковой было принято решение о возобновлении авиасообщения с государствами, перелеты в которые были приостановлены.

– Бельгия по маршруту Москва – Брюссель 4 рейса в неделю;

– Болгария по маршрутам Москва – София, Москва – Варна, Москва – Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург – Бургас, Екатеринбург – Варна, Минеральные Воды – Варна, Самара – Бургас, Ростов-на-Дону – Варна, Ростов-на-Дону – Бургас с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте;

– Иордания по маршрутам Москва – Амман и Москва – Акаба с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте;

– Ирландия по маршруту Москва – Дублин с частотой 2 рейса в неделю;

– Италия по маршрутам Москва – Рим и Москва – Милан 4 рейса в неделю, Москва – Венеция и Москва – Неаполь 2 рейса в неделю;

– Кипр по маршрутам Москва – Ларнака 4 рейса в неделю, Москва – Пафос 3 рейса в неделю, из аэропортов Российской Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в Ларнаку и Пафос, с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте;

– Северная Македония по маршруту Москва – Скопье с частотой 1 рейс в неделю.

Также с 28 июня будет возобновлено воздушное сообщение с США по маршрутам Москва – Вашингтон и Москва – Нью-Йорк с частотой 2 рейса в неделю.

Кроме того, по итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением российских специалистов принято решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления.

С 28 июня также будет увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе в Австрию (по маршруту Москва – Вена с 2 до 7 рейсов в неделю), Азербайджан (по маршруту Москва – Баку с 3 до 4 рейсов в неделю), Армению (по маршруту Москва – Ереван с 5 до 6 рейсов в неделю), Грецию (по маршрутам Москва – Афины с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва – Салоники и Москва – Ираклион 5 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва – Родос и Москва – Корфу 4 рейса в неделю на каждом маршруте, Москва – Араксос и Москва – Закинтос 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Ростов-на-Дону – Салоники, Минеральные Воды – Салоники и Самара – Салоники 2 рейса в неделю на каждом маршруте,
Краснодар – Салоники и Казань – Салоники 1 рейс в неделю на каждом маршруте), Катар (по маршрутам Москва – Доха с 4 до 7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург – Доха с частотой 2 рейса в неделю), Сербию (по маршрутам Ростов-на-Дону – Белград и Краснодар – Белград 2 рейса в неделю на каждом маршруте), Финляндию (по маршруту Москва – Хельсинки с 7 до 14 рейсов в неделю), Хорватию (по маршрутам Москва – Сплит, Москва – Дубровник, Москва – Пула с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте) и Швейцарию (по маршрутам Москва – Женева и Москва – Цюрих с 3 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте).

Также оперативным штабом принято решение с 28 июня возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Брянска и Ульяновска с учётом распоряжения Правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В Танзанию до 19 июля 2021 года перелетов пока не будет. Перед тем, как выезжать за пределы страны следует позаботиться о вакцинации, пишут на сайте правительства России.

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