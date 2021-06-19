За нарушения в лицее №7 мэр Бердска Шестернин потребовал привлечь к ответственности виновных

Рособрнадзор приступил к проверке учебные заведения и управление образования Бердска.
После первых проверок мэр Бердска Евгений Шестернин, замглавы Жанна Шурова, директор управления образования Михаил Каркавин, а также директора школ, где прошли проверки, обсудили выявленные нарушения 18 июня.⠀
Как сообщили в пресс-центре мэрии, большинству бердских школ выписали предписания на устранение нарушений, касающихся обучения детей-инвалидов.
Из-за того, что не хватает специалистов и из-за нежелания родителей, чтобы дети с первой группой инвалидности обучались непосредственно в классах, школы не могут организовывать полноценное пятичасовое обучение для каждого ребенка по индивидуальному плану.
При этом по качеству обучения вопросов у проверяющих не возникло. Сейчас директора школ Бердска корректируют планы работы с особыми детьми, чтобы устранить нарушения, уточнили в пресс-службе мэрии.⠀
По официальной информации, наибольшее число грубых нарушений выявили в лицее №7.
"С 2017 года директор школы не устраняла ряд нарушений, которые стали для учебного заведения систематическими", - рассказали в горадминистрации.
Новый директор лицея Сергей Пилипушко начал устранять недочеты с первых дней работы. Он пообещал, что к 1 сентября все будет исправлено.
Мэр Шестернин поручил обратиться в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые стали причиной грубых нарушений. Впрочем, о каких именно нарушениях идет речь, не сообщается.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с третьей попытки в лицее №7 назначили директора. Несмотря на то, что педагоги и родители просили вернуть бывшего руководителя Татьяну Смирнову, с которой закончился контракт в 2020 году, глава назначил директором учителя из Искитима.