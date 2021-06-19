Сколько раз в неделю пить алкоголь и как сочетать его с таблетками, рассказала кардиолог

Врач-кардиолог кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала о влиянии алкоголя на организм человека, пережившего инфаркт. По ее словам, существует доза алкоголя, которая не навредит человеку, употребляющего спиртные напитки.
"Это 50 граммов, максим сто за один прием. Не чаще 4-5 раз в неделю. Это называется умеренное дозированное употребление алкоголя. Сразу скажу, пользы для здоровья тут не будет никакой. В плане того, что есть миф о том, будто алкоголь расширяет сосуды, препятствует образованию тромбов, полезен для сердца", - отметила кардиолог.
Как рассказала специалист, раньше, лет 30 назад, существовало ошибочное мнение о пользе небольших доз алкоголя на сердечно-сосудистую систему человека, перенесшего инфаркт. Исследования показали, что алкоголь не обладает никакими лечебными свойствами. Также доктор пояснила, что мнение о большей полезности красного вина перед белым тоже ошибочно.
"Есть правда работы, согласно которым, употребляющие хорошие сухие вина отличаются более хорошим здоровьем чем те, кто употребляет крепкий алкоголь и пиво. Имеет значение не вид алкоголя, а образ жизни", - отметила врач, еще раз подчеркнув важность соблюдения умеренных доз.
Кардиолог описала проблему совместного потребления алкоголя и лекарств. Как отметила врач, после инфаркта прием лекарств идет строго по времени, употребление алкоголя не должно сдвигать прием таблеток на более позднее время.
В первую очередь пациент, перенесший инфаркт должен думать о том, что лекарства всасываются долго и отмена их или сдвиг негативно отразится на здоровье человека.