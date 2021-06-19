Труп 70-летней женщины нашли прохожие у дома в новосибирском Академгородке: Она выпала из окна на пятом этаже

Труп женщины под окнами высотки нашли в субботу в Новосибирске.
Как сообщили 19 июня в управлении СКР по Новосибирской области, следственный отдел по Советскому району Новосибирска начал доследственную проверку по факту обнаружения у дома №6 на ул. Молодости тела женщины 1951 года рождения. У погибшей обнаружены телесные повреждения, характерные при падении с высоты.
"По предварительным данным, женщина выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили очевидцы происшествия", - уточнили в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работают следователи регионального управления СКР. После выяснения всех обстоятельств трагедии будет принято процессуальное решение - есть ли повод возбуждать уголовное дело.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 18 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на стройке - на него упала бетонная плита.