Труп 70-летней женщины нашли прохожие у дома в новосибирском Академгородке: Она выпала из окна на пятом этаже
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Труп 70-летней женщины нашли прохожие у дома в новосибирском Академгородке: Она выпала из окна на пятом этаже

1:09:006/19/2021Фото: СКР
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После выяснения всех обстоятельств трагедии будет принято процессуальное решение - есть ли повод возбуждать уголовное дело.

человек
СК выясняет все обстоятельства трагедии

Труп женщины под окнами высотки нашли в субботу в Новосибирске.

Как сообщили 19 июня в управлении СКР по Новосибирской области, следственный отдел по Советскому району Новосибирска начал доследственную проверку по факту обнаружения у дома №6 на ул. Молодости тела женщины 1951 года рождения. У погибшей обнаружены телесные повреждения, характерные при падении с высоты.

"По предварительным данным, женщина выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили очевидцы происшествия", - уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают следователи регионального управления СКР. После выяснения всех обстоятельств трагедии будет принято процессуальное решение - есть ли повод возбуждать уголовное дело.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 18 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на стройке - на него упала бетонная плита.

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