Под ковидный госпиталь переводят стационар в Кольцово. Экстренных и плановых больных повезут в Бердск
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Под ковидный госпиталь переводят стационар в Кольцово. Экстренных и плановых больных повезут в Бердск

1:32:136/19/2021Фото: Nso.ru
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Решение о временном отказе в приеме больных принято из-за ухудшающейся в Новосибирской области обстановки с коронавирусом по приказу минздрава.

Кольцово перепрофилирует стационар больницы в ковидный госпиталь
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Отделения Новосибирской клинической районной больницы №1 в наукограде Кольцово прекратили прием плановых и экстренных пациентов.

С с 23 июня стационар перепрофилируют под ковидный госпиталь, сообщил главврач Сергей Монагаров. По его словам, решение о временном отказе в приеме больных принято из-за ухудшающейся в Новосибирской области обстановки с коронавирусом. Делается это по приказу регионального минздрава.

Согласно документу, кольцовских пациентов хирургического, терапевтического, педиатрического и неврологического профилей, госпитализированных по скорой помощи, будут направлять в Бердск.

Не исключено, что и в Бердске на базе пульмонологического отделения, что на ул. Попова, снова откроют ковидный госпиталь, если ситуация с коронавирусом не изменится.

Монагаров напомнил, что в Кольцово проходит полномасштабная вакцинация против коронавируса. Сделать прививку можно одним из трех препаратов.

В мобильном пункте, развернутом у дома №12 ежедневно с 16:00 до 20:00 здесь получают вакцину от 12 до 23 человек.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне за последние сутки в Новосибирской области выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель соответствует "рекордам" зимы 2021 года, когда началась вторая волна пандемии.

Ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", что в Москве официально запретили госпитализировать плановых больных без прививки от коронавируса.

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