Под ковидный госпиталь переводят стационар в Кольцово. Экстренных и плановых больных повезут в Бердск

Отделения Новосибирской клинической районной больницы №1 в наукограде Кольцово прекратили прием плановых и экстренных пациентов.
С с 23 июня стационар перепрофилируют под ковидный госпиталь, сообщил главврач Сергей Монагаров. По его словам, решение о временном отказе в приеме больных принято из-за ухудшающейся в Новосибирской области обстановки с коронавирусом. Делается это по приказу регионального минздрава.
Согласно документу, кольцовских пациентов хирургического, терапевтического, педиатрического и неврологического профилей, госпитализированных по скорой помощи, будут направлять в Бердск.
Не исключено, что и в Бердске на базе пульмонологического отделения, что на ул. Попова, снова откроют ковидный госпиталь, если ситуация с коронавирусом не изменится.
Монагаров напомнил, что в Кольцово проходит полномасштабная вакцинация против коронавируса. Сделать прививку можно одним из трех препаратов.
В мобильном пункте, развернутом у дома №12 ежедневно с 16:00 до 20:00 здесь получают вакцину от 12 до 23 человек.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне за последние сутки в Новосибирской области выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель соответствует "рекордам" зимы 2021 года, когда началась вторая волна пандемии.
Ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", что в Москве официально запретили госпитализировать плановых больных без прививки от коронавируса.