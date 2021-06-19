Черным дымом заволокло Новосибирск: Горят покрышки и взрываются баллоны на 1000 кв. метрах на заводе

Пожарным удалось локализовать возгорание покрышек на площади 1 тыс. кв. м. Пожар произошел 19 июня на территории Новосибирского металлургического завода им. А. Н. Кузьмина.
"Локализация возгорания на улице Станционная в 10:54 (6:54 мск) на площади 1 тыс. кв. м", - рассказали в субботу в управлении.
Пожарные прибыли на место 09:25 (05:25 мск) - горели покрышки на площади 200 кв. м. Огонь стремительно распространялся - к покрышкам вплотную примыкает цех по производству резины.
Отмечается, что происходят хлопки газовых баллонов. По предварительной информации, пострадавших нет.
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России по повышенному рангу ликвидировали открытое горение на территории металлургического завода в Ленинском районе Новосибирска.
Новосибирцы выкладывают в соцсети фото пожарища - черный дым стоит над городом.
Как сообщили в спасательном ведомстве, в 09:25 первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, где на тот момент горели резиновые покрышки на площади 200 квадратных метров на территории завода по улице Станционной. Кроме того, была угроза перехода огня на территорию цеха по производству резины, где также находились газовые баллоны.
Ликвидация возгорания осложнялась высокой температурой, большой площадью горения, а также разгерметизацией газовых баллонов.
Вместе с ликвидацией горения покрышек, усилия огнеборцев были направлены на защиту близлежащих зданий от возгорания.
В 10:54 сотрудникам МЧС России удалось локализовать пожар на площади 1000 квадратных метров, а менее чем через 20 минут открытое горение было ликвидировано.
Для оперативного обмена информацией на место была направлена оперативная группа главка МЧС по Новосибирской области. В целях координации сил и средств специалисты чрезвычайного ведомства развернули оперативный штаб. Всего на реагирование привлекалось 55 человек и 15 единиц техники. Дознаватели МЧС установят причину возгорания.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вечером 14 июня произошел крупный пожар в Новосибирске - взорвалась газовая АЗС. Пострадали 35 человек. СК возбудил уголовное дело и арестовал двоих подозреваемых - директора и инженера автозаправки.