Мертвой нашли студентку из США в России. Перед смертью ее изнасиловали

Студентка из США, приехавшая в Нижний Новгород на учебу, была убита местным жителем. Поисками пропавшей, в том числе, занимались поисковики из ПСЦ «Рысь», «Волонтер НН».
По данным от волонтеров, в 7 часов утра был объявлен отбой на поиск, потому что тело студентки было найдено. Также известно о задержании подозреваемого в убийстве местного жителя, ранее судимого за тяжкие и особо тяжкие преступления.
34-летняя Кетрин Сироу из Калифорнии училась на адвоката в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. После 15 июня она не появлялась в квартире, в которой жила с 2019 года. Последний раз она общалась с матерью 15 июня и сказала, что едет в машине с незнакомым человеком.
По данным источников, перед смертью девушка была изнасилована. Задержанный местный житель сам показал, где находилось тело убитой. Смерть произошла после того, как изнасилованная студентка собралась сообщить в полицию о преступлении.