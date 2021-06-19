Мертвой нашли студентку из США в России. Перед смертью ее изнасиловали
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Мертвой нашли студентку из США в России. Перед смертью ее изнасиловали

2:52:096/19/2021Фото: СУ СК по Нижегородской области
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На третий день после начала поисков тело девушки нашли в Нижегородской области. Задержанный местный житель сам показал, где находился труп убитой.

Американка была изнасилована и убита в Нижегородской области

Студентка из США, приехавшая в Нижний Новгород на учебу, была убита местным жителем. Поисками пропавшей, в том числе, занимались поисковики из ПСЦ «Рысь», «Волонтер НН».

По данным от волонтеров, в 7 часов утра был объявлен отбой на поиск, потому что тело студентки было найдено. Также известно о задержании подозреваемого в убийстве местного жителя, ранее судимого за тяжкие и особо тяжкие преступления.

34-летняя Кетрин Сироу из Калифорнии училась на адвоката  в магистратуре Нижегородского университета имени Лобачевского. После 15 июня она не появлялась в квартире, в которой жила с 2019 года. Последний раз она общалась с матерью 15 июня и сказала, что едет в машине с незнакомым человеком.

По данным источников, перед смертью девушка была изнасилована. Задержанный местный житель сам показал, где находилось тело убитой. Смерть произошла после того, как изнасилованная студентка собралась сообщить в полицию о преступлении.

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