Смерть двух девочек на рельсах под Бердском: Они шли после купания в Обском море на остановку "Поселок Кирова", когда их сбила электричка

Следственное управление сибирского СКР на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") после гибели двух детей на железнодорожных путях под Бердском. Об трагедии, которая случилась между станциями Береговая и Обское море, сообщал ранее "Курьер. Среда. Бердск".
Как уточнили в ведомстве, электричка сбила детей во время перехода через рельсы вечером в пятницу. Как писал "Курьер. Среда. Бердск", девочки шли с пляжа на Обском море. Они, по уточненной информации, направлялись на автобусную остановку.
"18 июня около 19:45 в Новосибирске на железнодорожных путях смертельно травмированы двое несовершеннолетних. По предварительным данным, пострадавшие, искупавшись в Новосибирском водохранилище, направились в сторону остановки общественного транспорта "Поселок Кирова", - рассказали подробности в СК.
Травмирование детей проходящим электропоездом произошло, когда те переходили железнодорожные пути на 31-м км перегона станций Сеятель-Бердск.
Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку безопасности движения на железнодорожном транспорте.
"В ходе проверки будет дана оценка законности действий локомотивной бригады поезда", - сообщили в ведомстве.
Напомним, что местные жители называют этот участок железной дороги очень опасным. Здесь каждое лето происходят ЧП.
Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" старший помощник руководителя сибирского управления СКР на транспорте Наталия Чернакова, смертельные травмы получили двое подростков 2007 года рождения. По ее словам, одна девочка скончалась на месте, вторая - в больнице.
Сейчас проводятся следственные действия, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
- Они переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Они шли с пляжа, - констатировала официальный представитель управления СКР на транспорте по Западно-Сибирскому региону.
Между тем машинист электрички рассказал, что девочки шли вдоль железнодорожного полотна.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", медики "скорой" полкилометра бежали по камням
- Электричка стояла 40 минут, не доехав до платформы Береговая. По расписанию она должна была приехать в 19:43 , а приехала в 20:21. Все дело в том , что какой-то нехороший человек спрятался в кустах и дождавшись электрички бросился под поезд. И на мой взгляд, именно бросился, потому что в том месте нет тропинки по которой люди ходят. Такое испортило день многим людям. Но речь вовсе не о нем и не о электричке. Речь о медиках, которые приехали на экстренный случай. Они вышли не совсем там где надо было и шли полкилометра по камням. И не просто шли, а бежали почти. Три женщины. Среди них , самая первая - молодая, высокая, красивая девушка медик. Когда видишь такое, то думаешь, что не все еще в этом мире потеряно. Хотелось бы сказать им огромное спасибо, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск" очевидец.