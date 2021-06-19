Число жертв катастрофы с самолетом L-410 возросло до 9: Причину жесткой посадки борта с парашютистами рассказали в ДОСААФ

Число погибших в Кузбассе во время жесткой посадки самолета достигло 9 человек - результат катастрофы с L-410, на котором летели парашютисты ДОСААФ. Об этом рассказал глава отделения общества в Кемеровской области Виктор Шемоханов.
"По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа", - сказал собеседник агентства ТАСС. Он добавил, что из семи погибших парашютистов, двое — инструкторы.
О том как произошло падение рассказал Шемоханов, по его словам, за штурвалом находился опытный пилот, самолет был исправен и совершал четвертый за день вылет.
"На высоте 30-40 метров отказал правый двигатель, получается они шли в наборе высоты. За штурвалом был опытный летчик Александр Владимирович Шейкин. Он прибавил газу, чтобы перелететь дорогу, развернуться и сесть на аэродром. Но, очевидно, что он перегазовал и левый двигатель сгорел. Перед ними была деревня Журавлево и они были вынуждены искать площадку для посадки и при посадке левым крылом зацепили землю, в результате перевернулись", - сообщил Шемоханов.
После трагедии на аэродроме в Танае все полеты прекращены. В результате происшествия в руках медиков находятся 15 пострадавших, среди которых 4 — в тяжелом состоянии, этих пациентов транспортировали.
"Четверых пострадавших в тяжелом состоянии госпитализировали в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Остальных доставляют в медицинские учреждения в Промышленновском районе, Кемерове и Ленинске-Кузнецком" , - рассказали в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", трагедия произошла утром 19 июня недалеко от горнолыжного курорта Танай.