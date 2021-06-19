20 июня - Троица-2021: Что обязательно нужно сделать в Пятидесятницу, а чего лучше избежать, рассказал священник
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20 июня - Троица-2021: Что обязательно нужно сделать в Пятидесятницу, а чего лучше избежать, рассказал священник

6:52:426/19/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
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Святому дню придается особое значение. В этот день храмы украшают ветками главного символа праздника - березы. Молитвы принято читать на коленях, но почему?- разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

На Троицу храмы украшают веточками березы

Троица является одним из самых главных праздников у православных. Второе название праздника "Пятидесятница", так как событие приходится на 50-й день после Пасхи. В 2021 году Троица пройдет 20 июня. Об истории и традициях, которые соблюдаются в этот день "Курьер. Среда. Бердск" рассказал священник и настоятель храма "Живоносный источник" микрорайона Ложок Игорь Затолокин.

О празднике

Говоря о традициях, которые соблюдаются в день Святой Троицы, Игорь Затолокин отметил, что работа в этот день не приветствуется, но и не запрещается. Если дела не получается отложить на другой период, то совершить их можно. Впрочем, забывать о посещении храма не стоит.

- Это день молитвы. День посвященный Богу. Важно не то, что ты делаешь, а как славишь Бога. Если рассуждать логически, то, конечно, работать не должны. Христос исцелял и совершал добро именно в субботу, в которую у евреев, например, принято отдыхать, - сказал настоятель храма Ложка.

"Бог един, но троичен в лицах"

Как стало известно, Троица подразумевает собой три лика всевышнего Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Говоря о трех ликах, можно сказать, что "Бог един, но троичен в лицах".

- Мы отмечаем день Святой Троицы, как день сошествия Святого Духа на апостолов. Христу недостаточно было родиться и умереть. Божий сын прежде, чем уйти на небеса говорил своим ученикам, что пошлет утешителя - Святого Духа. Это такая живительная сила, которая позволяет людям и всем живым существа здравствовать,- произнес Игорь Затолокин.

Зеленый цвет

Главнейшая суть праздника состоит в том, что Пятидесятница – это день основания церкви. Испокон веков цветом олицетворяющим Троицу был зеленый. Не с проста священнослужители на службе облачаются именно в этот цвет. Символом праздника является береза. Ветки этого дерева используются, как украшение.

- Храмы мы украшаем этими яркими цветами. Потом это все освящается и приноситься домой. Зеленый цвет, конечно, олицетворяет праздник Святой Троицы. В красное священнослужители облачаются в дни памяти мучеников. Белый цвет - это как "спасение". Голубой склонен к праздникам Пресвятой Богородицы, - пояснил отец Игорь.

Какие молитвы читают на Троицу?

На праздник Троицы читаются молитвы на коленях. Это связано с тем, что в этот день проходит особая служба.

- Особые службы совершаются после Литургии. Служба проходит сразу после обедни, в воскресенье. На ней и прочитываются коленопреклоненные молитвы. С помощью них призывается благодать Святого Духа, - заявил священник.

Отметим, что раньше, на Руси, Троица считалась периодом, когда русалки собирались на берегах рек и озер. Купаться в водоемах было опасно, поскольку люди думали, что девы могут утащить человека под воду.

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