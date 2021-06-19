Рекордное число заразившихся коронавирусом с начала пандемии за сутки на 19 июня выявили в Москве. Сколько в России?
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Рекордное число заразившихся коронавирусом с начала пандемии за сутки на 19 июня выявили в Москве. Сколько в России?

4:30:276/19/2021Фото: Nso.ru
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За весь период умерли 128 911 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", выздоровели 4 861 343 пациента.

В Москве выявили рекордное число новых случаев COVID-19 с начала пандемии
Сюжет: Третья волна коронавируса
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За последние сутки на 19 июня в Москве зарегистрировали 9 120 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель за все время пандемии.

Предыдущий рекорд — 9 056 заразившихся за день — зафиксировали 18 июня. Всего в столице выявили 1 278 265 случаев заболевания COVID-19.

В России за последние сутки коронавирусом заболели 17 906 человек. За прошедшие 24 часа произошло 466 летальных исходов, полностью выздоровели 10 684 человека.

Всего в стране выявили 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 128 911 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", выздоровели 4 861 343 пациента.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в пятницу мэр столицы Сергей Собянин продлил дополнительные ограничительные меры до 29 июня. По его словам, у 89% заболевших москвичей выявлен индийский штамм коронавируса, который более агрессивен и быстрее распространяется.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала вакцинировать от коронавируса 60%  работников сферы услуг.

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