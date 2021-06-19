Рекордное число заразившихся коронавирусом с начала пандемии за сутки на 19 июня выявили в Москве. Сколько в России?

За последние сутки на 19 июня в Москве зарегистрировали 9 120 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель за все время пандемии.
Предыдущий рекорд — 9 056 заразившихся за день — зафиксировали 18 июня. Всего в столице выявили 1 278 265 случаев заболевания COVID-19.
В России за последние сутки коронавирусом заболели 17 906 человек. За прошедшие 24 часа произошло 466 летальных исходов, полностью выздоровели 10 684 человека.
Всего в стране выявили 5 299 215 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 128 911 человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", выздоровели 4 861 343 пациента.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в пятницу мэр столицы Сергей Собянин продлил дополнительные ограничительные меры до 29 июня. По его словам, у 89% заболевших москвичей выявлен индийский штамм коронавируса, который более агрессивен и быстрее распространяется.
Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала вакцинировать от коронавируса 60% работников сферы услуг.