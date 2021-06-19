Масочный режим отменяет Испания с 26 июня 2021

В Испании с 26 июня 2021 года отменят масочный режим, введенный в мае 2020-го из-за начавшейся пандемии коронавируса, пишет El Pais.
"Это последние выходные, когда мы будем обязаны надевать маски в публичных местах. В ближайшее время наши лица и наши улицы вернутся к своему прежнему виду", - ссылается издание на премьер-министра страны Педро Санчеса.
По словам Санчеса, снятие ограничения примут на внеочередном заседании совета министров 24 июня.
"Мы проведем внеочередное заседание Совета министров в следующий четверг, на котором мы предложим испанскому обществу отменить маски с 26 июня на открытом воздухе", - отметил глава правительства.
Сначала в Испании маски стали обязательными в общественном транспорте, а позже их ношение ввели на улицах для всех жителей страны старше 6 лет.
На данный момент в Испании зарегистрировано более 3,74 млн случаев заражения коронавирусом и более 80 тыс. смертей от инфекции.
В конце октября 2020 года правительство ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого завершилось 9 мая 2021-го. До Нового года в Испании началась массовая вакцинация.
Сейчас за несоблюдение требования носить маски в общественных местах испанцам грозит штраф в размере 100 евро.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в связи с новым всплеском распространения коронавируса и колоссальным ростом числа зараженных в России ужесточают ограничения. В Новосибирской области губернатор продлил масочный режим до 30 июня. Но, скорее всего, его еще продлят.