При каких заболеваниях запрещено ставить прививку "Спутником V", перечислил Гинцбург

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких заболеваниях нельзя ставить прививку от коронавируса вакциной "Спутник V".
В "запрещенный список" вошли пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии можно прививаться от коронавируса "Спутником V", при крапивнице и конъюнктивите нельзя, если болезнь в острой фазе, так же, как и при остром состоянии любого другого заболевания.
"Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска – диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться", - цитирует Гинцбурга Риа Новости.
А вот бронхиальная астма и гепатит С не являются основанием для отвода от вакцинации.
При крапивнице и конъюнктивите нельзя прививаться в остром состоянии, уточнил Гинцбург. Любое острое состояние является противопоказанием, вакцинироваться можно через две недели, пояснил профессор. Больным с онкологией в ремиссии, не получающим химиотерапию, тоже можно ставить прививку.
"Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, но если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков – то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете, но эффекта, который мы хотим достигнуть, в первую очередь – образования антител, не будет", - констатировал профессор.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о противопоказаниях для прививки от коронавируса, которые назвал Роспотребнадзор.
Первая в мире вакцина против COVID-19 была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи. Препарат "Спутник V" официально зарегистрирован в августе 2020 года. Кроме этого, зарегистрированы российские вакцины "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор"), "КовиВак" (центр. им. Чумакова) и "Спутник Лайт".