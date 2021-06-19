Жертв коронавируса все больше: Кто скончался за сутки на 19 июня в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, 8 человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки на 19 июня. Умерли мужчины в возрасте 70 лет, 72, 74, 84 года, 86 лет и женщины, которым было 51 год, 88 лет, 91 год. Всего в регионе от коронавирусной инфекции умерли 1 980 человек.
В инфекционных госпиталях Новосибирской области, по данным на субботу, с коронавирусом или подозрением на него госпитализированы 2 880 человек. В отделениях реанимации находятся 138 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 22 тяжелых больных.
За последние 24 часа коронавирус обнаружили у 131 жителя Новосибирской области. Всего с начала пандемии зарегистрировано 45 105 случаев заражения. По информации оперштаба, 40 637 пациентов выписаны с выздоровлением.
"Курьер. Среда. Бердск" ранее сообщал о том, что больницу в Кольцово перепрофилируют под ковидный госпиталь, поскольку коек не хватает. Экстренных и плановых пациентов будут возить в Бердск.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за прошедшие сутки в Москве зарегистрирован абсолютный рекорд выявленных больных - 9120. Это наивысший показатель с начала пандемии. Число зарегистрированных новых случаев в России достиг почти 18 000.