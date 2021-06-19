Писатель Слава Сэ скончлся от коронавируса в реанимации. Ему было 52 года

Писатель Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ, скончался 19 июня от коронавируса. Об этом написали в его группе ВКонтакте. Он попал в реанимацию в начале июня с ковидом в тяжелой форме.
Писателю было 52 года.
-Так не должно было случиться. Ну вот совсем не должно... Но уже случилось. Вячеслав Солдатенко. Слава Сэ. Вспомнил, как в первый раз встретились. В 2014-му году на «Музыкальном листопаде» в эстонском Татру. Это была эпоха жж и, конечно, я уже тогда был влюблён в его рассказы. Умные, добрые, невероятно смешные. И вот ни капельки не удивился, увидев Славу таким же и в жизни. Умным, добрым, интеллигентным. На фотографии ниже, мне кажется, всё видно. Вечером собрались в его комнате, там же, в его номере он вдруг спел мою Машу и ещё что-то, а я наизусть процитировал несколько любимых пассажей из его «Сантехника»… Слава Сэ. Такого с ним не должно было случиться. Но случилось. И сейчас у меня горькая и какая-то прямо личная обида на то, что это так. Светлая память светлому человеку. Сил и стойкости Ларисе, - написал Александр Щербина на его страничке.
Справка со страницы ВКонтакте
Слава Сэ - псевдоним латвийского автора Вячеслава Солдатенко, пишущего на русском языке.
Единственный в мире писатель-сантехник, чьи книги раскупаются моментально после выхода. Да и к тому же писатель-артист, т.к. с некоторых пор даёт концерты, неизменно собирая аншлаги.
Слава Сэ – современный во всех смыслах писатель. В том числе и потому, что стал известным благодаря Интернету. Именно там, в своем блоге, он публиковал тексты. Позже издательство «АСТ» предложило сделать из них книгу. Которая, появившись на свет спустя 5 лет, обрела невероятную популярность. Первый тираж разобрали за три дня – издание пришлось допечатывать несколько раз.
Первые его сборник «Сантехник, его кот, жена и другие подробности».