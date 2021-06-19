Жениться только со справкой о ковид-вакцинации или отрицательным ПЦР разрешили в одном из регионов России
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Жениться только со справкой о ковид-вакцинации или отрицательным ПЦР разрешили в одном из регионов России

9:24:576/19/2021Фото: https://pixnio.com/
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Молодожены и гости должны предоставить перед регистрацией один из документов. Список.

Чтобы провести регистрацию брака в Нижегородской области необходимо доказать, что не носитель ковида
Чтобы провести регистрацию брака в Нижегородской области необходимо доказать, что не носитель ковида

Новые ограничения появляются в Нижегородской области в связи с указом губернатора Глеба Никитина «о режиме повышенной готовности». Теперь без прививки от COVID-19 или специальной справки жители региона не смогут вступить в брак, пишет сайт https://tarakann.ru
Перед началом свадебной церемонии в ЗАГСе все участники торжества обязаны предоставить оригиналы (qr-коды с портала Госуслуг) одного из следующих документов:
— сертификат профилактической прививки от COVID-19;
— отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (действует не более 3-х дней);
— для несовершеннолетних лиц результаты экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (действует не более 3 дней);
— результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgGк COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (действует не более 60 дней);
— «универсальный документ посетителя мероприятий».

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