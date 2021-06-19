Детальный гороскоп для 12 знаков зодиака с 21 по 27 июня 2021 года в ретроградном Меркурии и Солнцестоянии

Ваш гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года здесь с другим астрологическим прогнозом по знаку зодиака.
Что ж, сейчас неделя летнего солнцестояния, а месяц до сих пор был ужасным, не так ли?
Астрологическая погода в этом месяце была совсем не спокойной, и ничего себе, чувствуем ли мы это или что?
До сих пор мы видели новолуние / солнечное затмение 10 июня, Сатурн в квадрате с Ураном 14-го числа, а Солнце только что вошло в Рак 20-го числа.
Положительным моментом является то, что - приготовьтесь к замечательным новостям - Меркурий идет прямо 22-го числа. Аллилуйя!
Возможно, у нас еще есть шанс! И вот дополнительный бонус - мы только что начали ретроградный Юпитер, что на самом деле нам очень выгодно. Мы в ударе, товарищи!
У нас также есть Полнолуние в Козероге, приближающееся 24 июня, что, кажется, идеально вписывается в наши празднования ретроградного Меркурия.
Полнолуние в Козероге будет благословением; будет казаться, что мы снова можем думать - рационально, реалистично и целенаправленно.
Слава человеческому разуму - похоже, в наши дни мы можем пережить почти все ... даже то, что мы совсем недавно испытали с ретроградным Меркурием.
Итак, что будет на этой неделе? Те, кто ищут знания, находят их. Вы готовы?
Гороскоп на неделю 21 - 27 июня 2021 года
Овен (21 марта - 19 апреля)Поиски души и увлеченная внутренняя работа - вот что происходит на этой неделе, Овен. Ожидайте мощных духовных прорывов и много откровений.
Солнце в Раке хорошо влияет на вашу психику и позволяет вам выйти за рамки установленных вами границ, открывая свой разум концепциям, о которых вы никогда раньше не задумывались.
Если вы много работали над тем, чтобы изменить себя к лучшему, то ожидайте таких недель.
Телец (20 апреля - 20 мая)На этой неделе вы будете очарованы вашей нынешней средой, которая, скорее всего, является новым местом - или новой позицией в мире работы.
На этой неделе начинается что-то новое, и это радует и вселяет надежду.
Вы отказались от многих упрямых способов мышления, которые теперь открыли вам двери для открытия новых вещей и идей.
Это неделя новизны и проблем - и ничто не покажется вам пугающим или отталкивающим. Вперед, Телец!
Близнецы (21 мая - 20 июня)Возможно, на этой неделе вы решите сделать перерыв.
Вы зажгли свечу с обоих концов, и хотя вы были благословением на вкус некоторого успеха, правда в том, что вы какали.
Обычная старая усталость, усталость до мозга костей. Ничего страшного - вы только что оставили свой знак Солнца, и имеет смысл отдохнуть, когда Рак возьмет верх.
Дайте себе необходимое время простоя. Только вы будете знать, когда будете готовы начать снова.
Рак (21 июня - 22 июля)Давайте послушаем это для звезды шоу: здесь Рак, Солнце, и если вы оказались Раком в этом сезоне, значит, вы в своей стихии, друг.
На этой неделе дела у вас идут хорошо. Этот ретроградный Юпитер воздействует на ваш духовный сектор, и это заставляет вас чувствовать, что вы хотите добавить что-то «у-у-у» в свою повседневную жизнь.
Это прекрасное время, чтобы записаться на класс горячей йоги. Следите за своей деятельностью здоровым питанием, и все готово.
Лев (23 июля - 22 августа)Теперь, когда мы в Раке, вы почувствуете некоторое самоанализ. Это естественно и может пойти вам на пользу.
Иногда хорошо отступить или сдержаться. Вы тот, кто любит, чтобы его слышали, но вы понимаете, что вам не всегда нужно быть в центре внимания.
Фактически, отказ от общественной деятельности - это хорошее освежение и своего рода средство для очищения неба. Наслаждайтесь временем вдали от безумия; молча перезаряжайте эти батареи Льва.
Дева (23 августа - 22 сентября)По мере приближения сезона рака вы будете чувствовать себя намного менее «тяжелым». Вы пережили фазу, когда все принимаете близко к сердцу; вас все оскорбляет, и вы чувствуете себя защищающимся.
Стоит ли это всех этих внутренних потрясений? Наверное, нет, но вы уже какое-то время испытываете такой негатив. Эта неделя успокоит вашу больную душу.
Рак Солнце умеет это делать, так что сделайте себе одолжение и позвольте этому случиться. Никто не хочет тебя достать - так что расслабься, Дева
Весы (23 сентября - 22 октября)Мы рассматриваем отсрочку планов, но вывод здесь заключается в том, что ваши планы лучше временно приостановить, чем ставить цель, которую вы должны достичь сегодня.
Полнолуние 24 может нарушить ваш дом жизнь немного, и это связано с задержкой вы будете испытывать.
Возможно, пришло время сделать домашний ремонт или убедиться, что что-то в доме находится в рабочем состоянии.
Это может быть способ Вселенной сказать: «Устраните проблему, прежде чем уйти и притвориться, что ее не существует».
Скорпион (23 октября - 21 ноября)На этой неделе мы лучше оставим тебя в покое, Скорпион. Все на этой неделе говорит о том, что Скорпиону нужно побыть одному, подумать, перегруппироваться.
Вы чувствовали себя довольно рискованно в течение последней недели или около того - однако ваше любопытство ни к чему не приведет.
Вы обращаете внимание на знаки; Вы приходите к пониманию того, что быть рискованным и любопытным может быть не лучшим выбором - по крайней мере, не на этой неделе.
Проблемы с доверием высоки, а чувство энтузиазма снижено. Найдите время, чтобы расслабиться, медитировать и расслабиться
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Сезон рака интересно влияет на Стрельца - он делает вас еще более симпатичными.
Вы знаете, как пройти через Рак, и поскольку ваша собственная планета (Юпитер) стала ретроградной 20-го числа, вы будете чувствовать себя очень комфортно с тем, что принесет вам неделя.
Работа станет более загруженной и продуктивной - вы можете спокойно сидеть, пока зарплата приходит вовремя.
Не упускайте из виду свои творческие усилия, поскольку они обещают взволновать и вас, и всех, кто вас окружает.
Козерог (22 декабря - 19 января)
В вашем мире определенно все хорошо, поскольку 22 июня заканчивается ретроградный Меркурий и позволяет планете двигаться прямо. Уф.
Наконец, все пойдет своим чередом. На этой неделе Полнолуние в Козероге - вашем знаке, а это означает, что потенциал вашей мысли находится в режиме проявления.
Начните создавать свои аффирмации. Работайте с этим Законом Притяжения в меру своих возможностей, потому что сейчас время для повышения вашей личной силы.
Водолей (20 января - 18 февраля)Одно из событий, грядущих на этой неделе - Нептун в ретроградном движении (начиная с 25 июня) - может сбить вас с пути на работе.
Вы можете почувствовать себя обиженным коллегой по работе или, возможно, дезориентированным заданием, которое от вас ожидали.
Не волнуйтесь, это не повод для беспокойства, но для вас полезно обратить внимание на то, что вы делаете, с точки зрения работы и результатов.
Это одна из тех недель, в которых нужно «перечеркнуть и расставить точки над своим», то есть уделять пристальное внимание деталям и не принимать ничего как должное.
Рыбы (19 февраля - 10 марта)И вот вы - знак, который на этой неделе испытает любовь и романтику. Кто это понял?
Со всем, что происходит с астрологической точки зрения, ваш знак, Рыбы, выглядит так, как будто он идет полностью, когда дело доходит до любви.
Это может выглядеть как предложение или как долгожданное предложение от второй половинки.
Вселенная просит принять любовь, которую она может предложить, и эта любовь приходит в форме партнера.
Пора снова начать доверять, Рыбы - это принесет вам пользу.