Жесткий локдаун вводится с 21 июня в Санкт-Петербурге: для кого обязательная вакцинация и как пройдут "Алые паруса"

Соответствующие изменения в постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу.
С 21 июня:
- запрещается доступ посетителей в аквапарки и на аттракционы;
- на конгрессно-выставочные, торжественные и иные мероприятия численностью более 75 человек, проведение которых согласовывается Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, посетители будут допускаться только с отрицательным ПРЦ-тестом, сделанным не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек. Иное количество может быть согласовано Управлением Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу.
С 20 июня усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года: в фан-зону на Конюшенной площади будут допускаться до 3000 человек, на территорию тематического парка в «Юбилейном» - до 1000 человек.
С 22 июня деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортном будет разрешена при условии актуализации перевозчиками стандарта безопасной деятельности. Его примерную форму согласно рекомендациям Управления Роспотребнадзора по Санкт‑Петербургу до 21 июня обновит Комитет по транспорту.
До 15 августа необходимо обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Санкт‑Петербурга, при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65% указанных лиц.
Вузам рекомендовано обеспечить проведение мероприятий по стимулированию вакцинации среди студентов (курсантов).
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении праздника «Алые паруса» будут приняты следующие меры:
1. С 16.00 25 июня до 06.00 26 июня запрещается деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам на территории, границы которой обозначены в приложении 1 к постановлению.
Границы этой территории:
От наб. Макарова по оси 1-й линии В.О. и Кадетской линии В.О. до Университетской наб., далее по оси Университетской наб. до Благовещенского моста, далее по оси Благовещенского моста и ул. Труда до ул. Галерной, далее по оси ул. Галерной до Вознесенского пр., далее по оси Вознесенского пр. до Адмиралтейского пр., далее по оси Адмиралтейского пр. до Невского пр., далее по оси Невского пр. до нечетной стороны наб. р. Мойки, далее по оси наб. р. Мойки и ул. Пестеля до Гагаринской ул., далее по оси Гагаринской ул. до Шпалерной ул., далее по оси Шпалерной ул. до Потемкинской ул., далее по оси Потемкинской ул. до Воскресенской наб., далее по оси Воскресенской наб. до Литейного моста, далее по оси Литейного моста до Арсенальной наб., далее по оси Арсенальной наб. до ул. Михайлова, далее по оси ул. Михайлова до ул. Комсомола, далее по оси ул. Комсомола до ул. Академика Лебедева, далее по оси ул. Академика Лебедева до Боткинской ул., далее по оси Боткинской ул. до Большого Сампсониевского пр., далее по оси Большого Сампсониевского пр. до Финляндского пр., далее по оси Финляндского пр. и Сампсониевского моста и ул. Куйбышева до Кронверкского пр., далее по оси Кронверкского пр. до пр. Добролюбова, далее по оси пр. Добролюбова до Большого пр. П.С., далее по оси Большого пр. П.С. и Тучкова моста до наб. Макарова.
Указанные ограничения не затронут отдельные объекты, которые определит Оргкомитет проведения «Алых парусов», в том числе организации общепита.
Также не допускается нахождение физических лиц на крышах зданий в пределах этой территории.
Руководителям организаций и ИП необходимо исключить нахождение на этой территории в период проведения праздника сотрудников, кроме сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
2. Для пешеходов будут перекрываться отдельные участки улично-дорожной сети. Эти участки и периоды их перекрытия определены в приложении 2 к постановлению.
На эту территорию будут допускаться только организованные группы выпускников, сопровождающие их лица по билетам, а также лица, обеспечивающие проведение праздника. Это ограничение не затронет лиц, которые проживают на данной территории, а также иные категории лиц, которые определит Оргкомитет.
Сопровождающие и лица, обеспечивающие проведение праздника, в том числе добровольцы (волонтеры), должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 3 дня до праздника, либо документ о наличии антител, либо сертификат о вакцинации.
Допуск на территорию праздника будет осуществляться через рамки металлодетектора, также будет проводиться контроль температуры, выпускники и сопровождающие их лица обязаны использовать маски. Персональную ответственность за это несут руководители образовательных организаций. Также они обязаны доставить выпускников и их сопровождающих к месту проведения праздника и обратно.
С 12.00 25 июня до 05.00 26 июня
Троицкий мост;
Петровская наб.;
Петроградская наб. от Петровской наб. до Сампсониевского моста.
С 16.00 25 июня до 05.00 26 июня
Дворцовая пл.;
Дворцовый проезд;
Дворцовая наб.;
Дворцовый мост;
Миллионная ул.;
Мошков пер.;
Мраморный пер.;
Аптекарский пер.;
Круглый пер;
наб.р.Мойки от Аптекарского пер. до Невского пр.;
наб.Зимней канавки;
Певческий проезд;
Невский пр. от наб. р.Мойки до Дворцового проезда;
наб.р.Мойки от Гороховой ул. до наб.Лебяжьей канавки;
Казанская ул. от Казанской пл. до Невского пр.;
наб.кан.Грибоедова (нечетная сторона) от Чебоксарского пер. до Невского пр.;
наб.кан.Грибоедова (четная сторона) от Инженерной ул. до Царицынского проезда;
М.Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;
Б.Морская ул. от Невского пр. до Дворцовой пл.;
Гороховая ул. от наб.р.Мойки до Адмиралтейского пр.;
Вознесенский пр. от М.Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
Адмиралтейский пр. от Невского пр. до Исаакиевской пл.;
Адмиралтейская наб. от Дворцового проезда до Сенатской пл.;
Каменноостровский пр. от Куйбышева ул. до Троицкого моста;
Троицкая пл. П.С.;
Мичуринская ул. от Петровской наб. до Мичуринской ул., д.4;
Суворовская пл.;
наб.Лебяжьей канавки;
наб.Кутузова;
Сенатская пл.;
наб.р.Фонтанки от наб.Кутузова до ул.Чайковского;
Гагаринская ул. от наб.Кутузова до Шпалерной ул.;
Кричевский пер.;
Западный проезд Марсова поля.
С 20.00 25 июня до 05.00 26 июня
Сенатская пл. от Английской наб. до Адмиралтейского пр.;
Адмиралтейский пр. от Исаакиевской пл.;
Исаакиевская пл. от Адмиралтейского пр. до М.Морская ул.;
Английская наб. от Благовещенского моста до Сенатской пл.;
Университетская наб. от Благовещенского моста до Биржевой пл.;
Биржевая пл.;
наб.Макарова от Биржевой пл. до Биржевой линии;
пл.Академика Лихачева;
Биржевой мост;
Мытнинская наб.;
Зоологический пер.;
Кронверкская наб.
С 22.00 25 июня до 05.00 26 июня:
Благовещенский мост;
наб.Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линии В.О. до Благовещенского моста;
Тучков мост;
Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр.Добролюбова;
Сампсониевский мост;
Пироговская наб. от Сампсониевского моста до Литейного моста;
Б.Сампсониевский пр. от Пироговской наб. до Клинической ул.;
Литейный мост;
Воскресенская наб. от Литейного моста до Потемкинской ул.
3. Территория, на которой будет временно ограничено или прекращено движение транспорта, а также водная акватория, на которой будут ограничены или прекращены движение и швартовка судов, определит Комитет по транспорту. Также будет определен график этих временных ограничений или прекращения движения.