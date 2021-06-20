20 июня 2021 года - Троица: что точно нельзя делать, какие приметы ведут к здоровью и богатству, что нужно сделать обязательно верующему в этот день?
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20 июня 2021 года - Троица: что точно нельзя делать, какие приметы ведут к здоровью и богатству, что нужно сделать обязательно верующему в этот день?

9:40:396/20/2021Фото: pixabay
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Хорошо было, если на Троицу удавалось найти себе пару. Если сегодня провести сватовство, а на Покров сыграть свадьбу - брак будет долгим и счастливым.

Пожалуй, одной из самых интересных и приятных является украшение храмов и домов зеленью

Троица сегодня, 20 июня 2021 года, отмечается православными христианами по всему миру. Она входит в число главных двунадесятых праздников и имеет еще и другие названия - Пятидесятница или день сошествия Духа Святого.

Именно в этот день, через 10 дней после Вознесения Господня, как и обещал Иисус Христос своим апостолам, на землю сошел Святой Дух, который наполнил собой все сущее на земле. Именно благодаря этому апостолы были наделены особым талантом к пониманию и разговору на разных языках разных народов, чтобы можно было проповедовать христианство во всем мире.

На Троицу в храмах проводится праздничная литургия, а священники надевают красивые одежды, преимущественно зеленого цвета. Храмы невероятно красиво к Литургии украшаются цветами и свежей ароматной зеленью. В эту службу проводится первая с Пасхи коленопреклонная молитва, в которой просят благословения Божьего и возносят Ему благодарность за все то, что мы имеем.

Традиции и приметы на Троицу

Главная церковная традиция - это посещение храма и молитвы.

В народе же есть множество своих примет и традиций, которые сложились веками.

Принято собирать букеты полевых трав и лекарственных растений, а также березовые веточки, освящать их на службе и приносить в дом для последующего хранения. Это защищало дом от напастей и приносило достаток и благополучие.

Хорошо было, если на Троицу удавалось найти себе пару. Если сегодня провести сватовство, а на Покров сыграть свадьбу - брак будет долгим и счастливым.

Запрещено в этот день убираться, стирать, заниматься рукоделием - все нужно было успеть до праздника.

Говорят, что нельзя купаться в открытых водоемах, но эта примета пришла из языческих времен, когда люди опасались русалок и водяных - сегодня считалось, что они в разгуле.

Девушкам полагалось в этот день печь каравай. Несколько кусочков оставляли от него до свадьбы. А на свадьбу молотые сухарики от этого каравая добавляли в тесто для свадебного каравая - так молодые будут жить в любви и достатке всю свою жизнь.

Дождь на Троицу считался особо благоприятной приметой - если он шел - все старались вымокнуть под ним - это также приносило достаток и удачу.

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