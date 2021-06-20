20 июня 2021 года - Троица: что точно нельзя делать, какие приметы ведут к здоровью и богатству, что нужно сделать обязательно верующему в этот день?

Троица сегодня, 20 июня 2021 года, отмечается православными христианами по всему миру. Она входит в число главных двунадесятых праздников и имеет еще и другие названия - Пятидесятница или день сошествия Духа Святого.
Именно в этот день, через 10 дней после Вознесения Господня, как и обещал Иисус Христос своим апостолам, на землю сошел Святой Дух, который наполнил собой все сущее на земле. Именно благодаря этому апостолы были наделены особым талантом к пониманию и разговору на разных языках разных народов, чтобы можно было проповедовать христианство во всем мире.
На Троицу в храмах проводится праздничная литургия, а священники надевают красивые одежды, преимущественно зеленого цвета. Храмы невероятно красиво к Литургии украшаются цветами и свежей ароматной зеленью. В эту службу проводится первая с Пасхи коленопреклонная молитва, в которой просят благословения Божьего и возносят Ему благодарность за все то, что мы имеем.
Традиции и приметы на Троицу
Главная церковная традиция - это посещение храма и молитвы.
В народе же есть множество своих примет и традиций, которые сложились веками.
Принято собирать букеты полевых трав и лекарственных растений, а также березовые веточки, освящать их на службе и приносить в дом для последующего хранения. Это защищало дом от напастей и приносило достаток и благополучие.
Хорошо было, если на Троицу удавалось найти себе пару. Если сегодня провести сватовство, а на Покров сыграть свадьбу - брак будет долгим и счастливым.
Запрещено в этот день убираться, стирать, заниматься рукоделием - все нужно было успеть до праздника.
Говорят, что нельзя купаться в открытых водоемах, но эта примета пришла из языческих времен, когда люди опасались русалок и водяных - сегодня считалось, что они в разгуле.
Девушкам полагалось в этот день печь каравай. Несколько кусочков оставляли от него до свадьбы. А на свадьбу молотые сухарики от этого каравая добавляли в тесто для свадебного каравая - так молодые будут жить в любви и достатке всю свою жизнь.
Дождь на Троицу считался особо благоприятной приметой - если он шел - все старались вымокнуть под ним - это также приносило достаток и удачу.