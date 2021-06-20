Календарь дачника на 20 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 20 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:346/20/2021Фото: pixabay
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Вся живая сила растений и соки идут от корней к стеблям, плодам и листьям, что благоприятно влияет на их рост, развитие и созревание плодов.

Календарь дачника

20 июня 2021 года в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 10 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака ВесыПроцент освещенности Луны составляет 74%. Восход Луны в 15:21, а закат в 01:34.

Хронология лунных дней


  • 10 лунный день c 13:51 19.06.2021 по 15:21 20.06.2021
  • 11 лунный день c 15:21 20.06.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Весы (±)

Луна в знаке Весы. Средний по плодородности знак. Обеспечивает долго сохраняемый урожай, получение качественных семян, крупных и вкусных плодов, придает аромат, насыщенность и красоту цветам, устойчивость к вредителям, болезням.

Корневая система быстро приживается после пересадки.

Благоприятно в весах:


  • посадка всех клубневых цветов, кустарников и роз;
  • посев, посадка на долгое хранение и на семена и пересадка растений со стеблеплодом подобных кольраби, корнеплодных и клубнеплодных, включая картофель, зеленных, зерновых, бобовых, других овощных и плодово-ягодных культур;
  • посев и посадка цветочных, вьющихся растений, пряных трав и лекарственных растений;
  • укоренение черенков, подкормка растений, полив, рыхление;
  • обрезка, омолаживание, формирование кроны, прищипка;
  • уборка на семена;
  • уборка корнеплодов на хранение;
  • заготовка цветков лекарственных растений;
  • срезание цветов для лучшего хранения при транспортировке. Также цветы, срезанные в этот день, долго не вянут в букете;
  • выпечка теста.

Возможны посев и посадка следующих культур:


  • овощных: арахис, баклажаны, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, порей, репчатый, шнитт), кукуруза, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец горький и сладкий, редис, редька, репа, свекла, скорционера, томат, топинамбур, тыква (особенно удаются морковь, картофель, капуста, кукуруза);
  • пряно-зеленых: артишок, горчица, кориандр, кресс-салат, петрушка, сельдерей, спаржа, укроп, чабер, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: абрикос, виноград, вишня, груша, земляника, крыжовник, персик, слива, яблоня;
  • полевых культур: кукуруза, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, чечевица, ячмень;
  • цветов: гвоздика, георгин, гладиолус, дельфиниум, ирис, клематис, маргаритка, настурция, незабудка, пион, примула, фиалка, флокс, хризантема, шалфей;
  • комнатных растений: азалия индийская белая, гелиотроп гибридный, гибискус (китайская роза), гортензия, целозия перистая, цеструм ночной, цинерария (крестовик кровавый), кроссандра волнистолистная, куфея огненно-красная, лилия.

Не благоприятно в весах:


  • прививка;
  • опрыскивание.

10 лунный день (+)

20 июня 2021 года в 12:00 — 10 лунный день. Хороший день для работ в саду. Вся живая сила растений и соки идут от корней к стеблям, плодам и листьям, что благоприятно влияет на их рост, развитие и созревание плодов.

Этот день подходит для посадки плодовых деревьев. Посаженные или пересаженные в этот день деревья будут радовать хорошим урожаем на протяжении многих лет.

Рекомендуется в 10 лунный день:


  • уборка урожая, предназначенного для дальнейшего длительного хранения;
  • уборка надземных плодов и зелени, готовых к употреблению;
  • посадка, посев и пересадка растений;
  • полив, прививка, удобрение и заготовка черенков.

Не рекомендуется в 10 лунный день:


  • обрезка деревьев, это может плохо сказаться на их здоровье.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.

На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
  • прививка.

На растущей Луне не благоприятно:


  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.

Источник: mirkosmosa.ru

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