Невероятные открытки на День медика 20 июня 2021 и добрые пожелания в стихах
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Невероятные открытки на День медика 20 июня 2021 и добрые пожелания в стихах

3:30:556/20/2021Фото: bonnycards.ru
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День медицинского работника — отмечался в СССР и отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня.

День медицинского работника

Вы людям дарите добро,
Пусть возвратится к вам оно.
Вы — медработники простые,
Но люди просто золотые.

Всех вас с Днем медика сейчас!
В своем труде вы знайте класс,
И дома пусть идет все гладко,
Здоровье будет пусть в порядке!

День медицинского работника

Счастья, мира вашим семьям,
Добрых, искренних друзей,
Безграничного везенья,
Светлых и хороших дней.

Благодарных пациентов
И самим здоровья вам,
Много радостных моментов
И всех благ. Ура врачам!

День медицинского работника

Вы — медик, точнее — Вы Ангел-хранитель,
Вы тел врачеватель, искусный целитель.
Когда-то — психолог: надежду вселите,
На страже здоровья всё время стоите.

Желаем Вам счастья, удачи в работе,
Ведь груз на себя Вы нелёгкий берёте.
Пусть дома, в больнице — куда не придёте −
Поддержку и радость Вы там обретёте.

День медицинского работника

С днём медика тебя!
Пусть твоя лёгкая рука
Получает то, что хочет,
Счастье носик твой щекочет.

На работе — без нагрузки,
Пусть не будет жизнь тусклой.
Оптимизма в полной мере,
Доброй светлой атмосферы.

День медицинского работника

Источник: bonnycards.ru, http://pozdravok.ru

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