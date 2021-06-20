Невероятные открытки на День медика 20 июня 2021 и добрые пожелания в стихах

Вы людям дарите добро,
Пусть возвратится к вам оно.
Вы — медработники простые,
Но люди просто золотые.
Всех вас с Днем медика сейчас!
В своем труде вы знайте класс,
И дома пусть идет все гладко,
Здоровье будет пусть в порядке!
Счастья, мира вашим семьям,
Добрых, искренних друзей,
Безграничного везенья,
Светлых и хороших дней.
Благодарных пациентов
И самим здоровья вам,
Много радостных моментов
И всех благ. Ура врачам!
Вы — медик, точнее — Вы Ангел-хранитель,
Вы тел врачеватель, искусный целитель.
Когда-то — психолог: надежду вселите,
На страже здоровья всё время стоите.
Желаем Вам счастья, удачи в работе,
Ведь груз на себя Вы нелёгкий берёте.
Пусть дома, в больнице — куда не придёте −
Поддержку и радость Вы там обретёте.
С днём медика тебя!
Пусть твоя лёгкая рука
Получает то, что хочет,
Счастье носик твой щекочет.
На работе — без нагрузки,
Пусть не будет жизнь тусклой.
Оптимизма в полной мере,
Доброй светлой атмосферы.
Источник: bonnycards.ru, http://pozdravok.ru