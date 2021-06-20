Уникальные открытки с Днём медика 20 июня 2021 от дизайнера и лучшие поздравления

В праздник от души желаю:
Пусть вас работа окрыляет,
Пациенты будут спокойными,
А оплата труда — достойною.
Пусть непростая работа,
О жизни людей забота,
Приносит всегда отдачу.
Во всем вам желаю удачи!
Вы спасаете нам жизни,
Исцеляете нам раны.
Несмотря на все заботы
Забываете про планы.
Вы спешите на работу,
Потому «СПАСИБО» вам.
Будьте счастливы, здоровы,
Счет не знать теплым словам.
С Днем медработника примите
Мои от сердца поздравления,
Спасибо вам за тяжкий труд
Желаю силы и терпения.
Вы дарите здоровье людям,
Несете свет и исцеление,
Пускай оценен будет труд
И не оставит вдохновение.
Желаю я здоровья вам,
Коллег не стоит беспокоить,
А счастья уровень в крови
Желаю поскорей удвоить.
Медработник, поздравляем,
В этот праздник — только твой,
Искренне тебе желаем,
Много счастья за душой.
Чтоб была работа в радость,
Чтобы отдых на югах,
Гадостей — чтоб не случалось,
Ну и денежек в руках!
Источник: pozdravok.ru