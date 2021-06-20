Уникальные открытки с Днём медика 20 июня 2021 от дизайнера и лучшие поздравления
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Уникальные открытки с Днём медика 20 июня 2021 от дизайнера и лучшие поздравления

8:30:596/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День медицинского работника ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В 2021-м профессиональный праздник выпадает на 20 июня.

День медицинского работника (день медика)

В праздник от души желаю:
Пусть вас работа окрыляет,
Пациенты будут спокойными,
А оплата труда — достойною.

Пусть непростая работа,
О жизни людей забота,
Приносит всегда отдачу.
Во всем вам желаю удачи!

День медицинского работника (день медика)

Вы спасаете нам жизни,
Исцеляете нам раны.
Несмотря на все заботы
Забываете про планы.

Вы спешите на работу,
Потому «СПАСИБО» вам.
Будьте счастливы, здоровы,
Счет не знать теплым словам.

День медицинского работника (день медика)

С Днем медработника примите
Мои от сердца поздравления,
Спасибо вам за тяжкий труд
Желаю силы и терпения.

Вы дарите здоровье людям,
Несете свет и исцеление,
Пускай оценен будет труд
И не оставит вдохновение.

Желаю я здоровья вам,
Коллег не стоит беспокоить,
А счастья уровень в крови
Желаю поскорей удвоить.

День медицинского работника (день медика)

Медработник, поздравляем,
В этот праздник — только твой,
Искренне тебе желаем,
Много счастья за душой.

Чтоб была работа в радость,
Чтобы отдых на югах,
Гадостей — чтоб не случалось,
Ну и денежек в руках!

Источник: pozdravok.ru

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