Поздравления и картинки с Троицей-2021 на 20 июня с самыми добрыми пожеланиями
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поздравления и картинки с Троицей-2021 на 20 июня с самыми добрыми пожеланиями

4:20:266/20/2021Фото: fresh-cards.ru
0

День Сошествия Святого Духа или Троица отмечается сегодня, 20 июня 2021 года.

Троица

Пусть в светлый праздник Троицы
Хорошее утроится.
А плохое — уйдет в даль,
Унеся с собой печаль!

Пусть праздник теплый летний
Подарит многолетие
И жизнь в добре и здравии,
И в Божьем почитании!

Троица

В этот день спустился Дух Святой,
Даруя людям счастье и покой.
Пусть тебе дарует он здоровье,
Жизнь, наполненную светом и любовью.

Пусть плохое в твоей жизни сократится,
Прочь уйдет и никогда не возвратится!
А хорошее пускай удвоится,
Желаю тебе в Праздник Святой Троицы!

Троица

По мягкому ковру из трав душистых
К нам светлый праздник Троицы пришел,
Как летний воздух светлый, добрый чистый,
Вошел в пределы городов и сел,
Желаю счастья искренне, сердечно,
Чтоб веры огонек твой не затух,
И пусть с тобою пребывают вечно
Наш Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух!

Троица

Звон церковный раздается,
В мир стремиться благодать.
Святая Троица пусть всех коснется,
Чтоб поровну добро раздать.

Пусть будет дом наполнен
Любовью, верой и теплом.
Пусть каждый будет в нем спокоен
Укрывшись ангела крылом.

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
На Троицу нужно обязательно успеть сделать это
На 52-м году жизни не стало актера Андря Егорова
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
19 июня: что никогда нельзя делать в родительскую субботу
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Скоропостижно скончался заслуженный артист России
праздниктроицапоздравленияпраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Поздравления и картинки с Троицей-2021 на 20 июня с самыми добрыми пожеланиями
    4:20:26 6/20/2021
    Поздравления и картинки с Троицей-2021 на 20 июня с самыми добрыми пожеланиями
    Каскадер-байкер Алекс Харвилл погиб, пытаясь перелететь на мотоцикле футбольное поле
    4:00:13 6/20/2021
    Каскадер-байкер Алекс Харвилл погиб, пытаясь перелететь на мотоцикле футбольное поле
    Невероятные открытки на День медика 20 июня 2021 и добрые пожелания в стихах
    3:30:55 6/20/2021
    Невероятные открытки на День медика 20 июня 2021 и добрые пожелания в стихах
    Что серьезно помогает коронавирусным больным с раком крови, открыли ученые
    3:00:30 6/20/2021
    Что серьезно помогает коронавирусным больным с раком крови, открыли ученые
    Любящих хаос и неприятности знаков зодиака назвали астрологи
    2:00:43 6/20/2021
    Любящих хаос и неприятности знаков зодиака назвали астрологи
    Дизайнерские открытки с Днём отца 20 июня 2021 года и поздравления для лучших пап
    1:10:06 6/20/2021
    Дизайнерские открытки с Днём отца 20 июня 2021 года и поздравления для лучших пап
    От чего умерла Валентина Легкоступова?
    1:00:23 6/20/2021
    От чего умерла Валентина Легкоступова?
    Какие удобрения можно использовать для подкормки растений в июне и июле на огороде и даче?
    12:20:23 6/20/2021
    Какие удобрения можно использовать для подкормки растений в июне и июле на огороде и даче?
    С Днём специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ открытки и достойные поздравления на 20 июня
    11:50:12 6/19/2021
    С Днём специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ открытки и достойные поздравления на 20 июня
    Почему листья на растениях начинают бледнеть и даже иногда скручиваться? О чем это сигнализирует?
    11:20:21 6/19/2021
    Почему листья на растениях начинают бледнеть и даже иногда скручиваться? О чем это сигнализирует?