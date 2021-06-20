Поздравления и картинки с Троицей-2021 на 20 июня с самыми добрыми пожеланиями

Пусть в светлый праздник Троицы
Хорошее утроится.
А плохое — уйдет в даль,
Унеся с собой печаль!
Пусть праздник теплый летний
Подарит многолетие
И жизнь в добре и здравии,
И в Божьем почитании!
В этот день спустился Дух Святой,
Даруя людям счастье и покой.
Пусть тебе дарует он здоровье,
Жизнь, наполненную светом и любовью.
Пусть плохое в твоей жизни сократится,
Прочь уйдет и никогда не возвратится!
А хорошее пускай удвоится,
Желаю тебе в Праздник Святой Троицы!
По мягкому ковру из трав душистых
К нам светлый праздник Троицы пришел,
Как летний воздух светлый, добрый чистый,
Вошел в пределы городов и сел,
Желаю счастья искренне, сердечно,
Чтоб веры огонек твой не затух,
И пусть с тобою пребывают вечно
Наш Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Святой Дух!
Звон церковный раздается,
В мир стремиться благодать.
Святая Троица пусть всех коснется,
Чтоб поровну добро раздать.
Пусть будет дом наполнен
Любовью, верой и теплом.
Пусть каждый будет в нем спокоен
Укрывшись ангела крылом.
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru