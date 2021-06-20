Церковные открытки с Троицей и от всего сердца поздравления на 20 июня 2021 года

Желаю вам в Святую Троицу
Добродушия и теплоты.
С Богом счастье пусть удвоится,
Не будет в жизни пустоты.
Пусть восторг вас посещает,
И душу греет милый дом,
Где благо ваше процветает,
Любовь, достаток, вера в нём.
С Троицей вас поздравляю
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья.
С уваженьем и любовью.
По мягкому ковру из летних трав
К нам троица душистая приходит,
Среди лугов зеленых и дубрав,
Пусть счастье закружит нас в хороводе!
Я с праздником хочу поздравить вас,
Судьба пусть будет яркой, словно лето,
Наполнит вашей жизни каждый час
Она любовью, радостью и светом!
В день Отца и Сына, и Святого Духа,
Тебя я, поздравляя, целую прямо в ухо,
Еще в глаза и в щеки, в макушку, в лоб и в нос,
Чтобы Святая Троица уберегла от слез,
От грусти, от печали, от злобных слов и дел,
Чтобы тебя обидеть никто бы не посмел,
Чтоб был ты под надежной защитой Высших Сил,
И каждый человек чтоб с тобой всегда был мил!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru