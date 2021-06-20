20 июня - День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ: красивые открытки и поздравления
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20 июня - День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ: красивые открытки и поздравления

6:00:136/20/2021Фото: 100cards
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20 июня специалисты минно-торпедной службы Военно-морского флота России отмечают свой профессиональный праздник.

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ

Вы в полной боевой готовности всегда,
Ваш профессионализм вам сопутствует сполна,
Своих секретов вы не разглашаете,
ВМФ России надёжно охраняете.
Сегодня день минно-торпедной службы,
Пусть надёжною, мужская будет дружба,
Дай Бог, чтоб оружие никогда инее применять,
Желаем вам удачи, и никогда не унывать.

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ

Вы владеете секретной информацией,
От вас зависит спокойствие страны,
С минами, торпедами вы обращаетесь внимательно,
Надёжно снабжаете ими корабли.
Пусть море под кораблями спокойным будет,
Пускай тревоги адрес ваш забудут,
Пусть служба будет спокойной, мирной,
Пусть ваша жизнь будет счастливой.

День специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ

По голубым артериям Земли,
Надёжно оснащаете вы корабли,
Вам даже шторм не может помешать,
Знания и храбрости вам не занимать.
Сегодня праздник ваш, поздравляем,
Служить честно, добросовестно желаем,
Пускай на берегу вас с нетерпеньем ждут,
Пусть в вашу честь гимн поют.

Источник: 100cards.ru, pozdravkin.com

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