20 июня - Международный день серфинга: морские открытки и красивые поздравления
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

20 июня - Международный день серфинга: морские открытки и красивые поздравления

5:00:146/20/2021Фото: pixabay
0

Международный день серфинга — это неофициальное празднование, которое посвящено спорту, образу жизни серфингистов и устойчивости ресурсов океана.

Международный день серфинга

На виндсерфинге неотразимо
Парус прочный сжимаешь в руках.
Эта гонка на грани экстрима,
Как полёт над землей в облаках.
Загорелый, такой молодой,
Незнаком ты с печалью и горем,
Рассекаешь бурляший прибой.
Кто кого победит в этом споре?
Разрезая упрямо волну,
Рассыпая жемчужин каскады,
Ты летишь. У тебя я в плену,
Но я плену такому не рада.
Восхищенно девчонки галдят.
Завершен твой победный вираж.
Вслед глаза мои грустно глядят:
Вот и кончился этот мираж.
Подойти я к тебе не решусь.
На улыбку твою не отвечу.
Снова в сердце тревога и грусть
И надежда на новую встречу…

Каретникова Наталия

Международный день серфинга

А когда задует ветер в море
И пойдут барашки по воде
Унесусь в безудержном задоре
На короткой парусной доске
Не иду искать я ветра в поле
И синицу не хочу держать в руках
Парус поднимаю в бурном море
Делаю на рейде оверштак
И не надо, ничего не говорите
Что уехал я от дома и семьи
На берег мне SMSы шлите
Словно ветер, Ваши письма мне нужны…

Международный день серфинга

Жаркий день июля
ветром хороводил,
Тот, волну речную
рябью верховодил.
Становлюсь на доску,
поднимаю парус,
За кормой барашки
— белоснежный гарус.

Потемнело небо,
ветер стал сильнее,
Волны повзрослели,
буруны длиннее.
Грозовые шквалы
по сводкам погоды,
Ах, какая тяга
к дикости природы.

И куда ты выпер —
человек букашка,
И твои ветрила —
шквалу промокашка.
Ну, а я без башни,
глотку рву на ветер,
Я дитя природы,
будь ко мне приветен.

Он меня услышал
и хлестнул струями,
Вырвал из рук парус
и сверкнул огнями.
Очень не далече,
в воду молний стрелы,
По мне ток прошелся
и в глазах химеры.

Руки ноги целы,
шевелю мыслишкой,
С молнией тягаться,
это ли не слишком.
Добрался до дома,
жадно в ванной грелся,
Пообсох за чаем
и писать уселся.

Международный день серфинга

Источник: chto-takoe-lyubov.net

Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
На Троицу нужно обязательно успеть сделать это
19 июня: что никогда нельзя делать в родительскую субботу
На 52-м году жизни не стало актера Андря Егорова
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Союзник РФ помог Украине с оружием и выступил с заявлением
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиМеждународный день серфинга
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Поздравления и картинки с Троицей-2021 на 20 июня с самыми добрыми пожеланиями
    4:20:26 6/20/2021
    Поздравления и картинки с Троицей-2021 на 20 июня с самыми добрыми пожеланиями
    Каскадер-байкер Алекс Харвилл погиб, пытаясь перелететь на мотоцикле футбольное поле
    4:00:13 6/20/2021
    Каскадер-байкер Алекс Харвилл погиб, пытаясь перелететь на мотоцикле футбольное поле
    Невероятные открытки на День медика 20 июня 2021 и добрые пожелания в стихах
    3:30:55 6/20/2021
    Невероятные открытки на День медика 20 июня 2021 и добрые пожелания в стихах
    Что серьезно помогает коронавирусным больным с раком крови, открыли ученые
    3:00:30 6/20/2021
    Что серьезно помогает коронавирусным больным с раком крови, открыли ученые
    Любящих хаос и неприятности знаков зодиака назвали астрологи
    2:00:43 6/20/2021
    Любящих хаос и неприятности знаков зодиака назвали астрологи
    Дизайнерские открытки с Днём отца 20 июня 2021 года и поздравления для лучших пап
    1:10:06 6/20/2021
    Дизайнерские открытки с Днём отца 20 июня 2021 года и поздравления для лучших пап
    От чего умерла Валентина Легкоступова?
    1:00:23 6/20/2021
    От чего умерла Валентина Легкоступова?
    Какие удобрения можно использовать для подкормки растений в июне и июле на огороде и даче?
    12:20:23 6/20/2021
    Какие удобрения можно использовать для подкормки растений в июне и июле на огороде и даче?
    С Днём специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ открытки и достойные поздравления на 20 июня
    11:50:12 6/19/2021
    С Днём специалиста минно-торпедной службы ВМФ РФ открытки и достойные поздравления на 20 июня
    Почему листья на растениях начинают бледнеть и даже иногда скручиваться? О чем это сигнализирует?
    11:20:21 6/19/2021
    Почему листья на растениях начинают бледнеть и даже иногда скручиваться? О чем это сигнализирует?