20 июня - Международный день серфинга: морские открытки и красивые поздравления

На виндсерфинге неотразимо
Парус прочный сжимаешь в руках.
Эта гонка на грани экстрима,
Как полёт над землей в облаках.
Загорелый, такой молодой,
Незнаком ты с печалью и горем,
Рассекаешь бурляший прибой.
Кто кого победит в этом споре?
Разрезая упрямо волну,
Рассыпая жемчужин каскады,
Ты летишь. У тебя я в плену,
Но я плену такому не рада.
Восхищенно девчонки галдят.
Завершен твой победный вираж.
Вслед глаза мои грустно глядят:
Вот и кончился этот мираж.
Подойти я к тебе не решусь.
На улыбку твою не отвечу.
Снова в сердце тревога и грусть
И надежда на новую встречу…
Каретникова Наталия
А когда задует ветер в море
И пойдут барашки по воде
Унесусь в безудержном задоре
На короткой парусной доске
Не иду искать я ветра в поле
И синицу не хочу держать в руках
Парус поднимаю в бурном море
Делаю на рейде оверштак
И не надо, ничего не говорите
Что уехал я от дома и семьи
На берег мне SMSы шлите
Словно ветер, Ваши письма мне нужны…
Жаркий день июля
ветром хороводил,
Тот, волну речную
рябью верховодил.
Становлюсь на доску,
поднимаю парус,
За кормой барашки
— белоснежный гарус.
Потемнело небо,
ветер стал сильнее,
Волны повзрослели,
буруны длиннее.
Грозовые шквалы
по сводкам погоды,
Ах, какая тяга
к дикости природы.
И куда ты выпер —
человек букашка,
И твои ветрила —
шквалу промокашка.
Ну, а я без башни,
глотку рву на ветер,
Я дитя природы,
будь ко мне приветен.
Он меня услышал
и хлестнул струями,
Вырвал из рук парус
и сверкнул огнями.
Очень не далече,
в воду молний стрелы,
По мне ток прошелся
и в глазах химеры.
Руки ноги целы,
шевелю мыслишкой,
С молнией тягаться,
это ли не слишком.
Добрался до дома,
жадно в ванной грелся,
Пообсох за чаем
и писать уселся.
Источник: chto-takoe-lyubov.net