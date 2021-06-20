С Днём Святого Духа открытки уникальные на 21 июня 2021 и чудесные поздравления

В Духов день сошел на землю Дух святой
И небесный огонь превратился в огонь земной!
Все к матушке земле прислушиваются сегодня,
С ней мы связаны на веки вечные, с ней навсегда!
Травы по домам разложим, беды, несчастья отгонять,
Заклинанья на удачу не устанем повторять!
Сила земли пусть нам поможет и к нам перейдет,
Она всегда нас помнит, и все время нас ждет!
Все самое необычное происходит сегодня в этот день,
Собирать травы в Духов день нам совсем не лень!
Помнить надо как две тысячи лет назад в Иерусалиме,
Дух Святой сошел на Землю навсегда и доныне!
Почитать его мы будем вместе со всей Землей,
От злых духов защитимся травой полыньей!
Всех мы будем поздравлять и чудеса дарить,
И за жизнь свою и близких Бога благодарить!
Духов день мы отмечаем сразу после Троицы,
Благодать мы призываем, пусть сердце к добру раскроется!
Травами и цветами украсим наши дома,
К счастью и радости, чтобы жизнь наша была влекома!
Всем пожелать хотим Божьего благословения,
И своими делами оправдать Его к нам доверие!
Пусть только хорошее в нашей жизни случается,
А все плохое навсегда уходит и забывается!
***
Троица прошла и сразу пришел Духов день,
Собирать лечебные травы в этот день не лень!
Празднество справляет весь русский народ,
Надеждами о чуде этого дня он живет!
Помогать всем словом, делом это можем мы,
Все сегодня Богу преданы и искренне влюблены!
Стараться надо совершать достойные Его поступки,
И надеждой полон мир, добром ко всему, ведь мир хрупкий!
Источник: pozdravik.ru