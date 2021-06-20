С Днём мотоциклиста открытки и свободные поздравления на 21 июня 2021 года
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С Днём мотоциклиста открытки и свободные поздравления на 21 июня 2021 года

10:20:296/20/2021Фото: 100cards.ru
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Всемирный день мотоциклиста изначально создавался для того, чтобы люди узнали о явных преимуществах выбора мотоцикла в качестве средства передвижения.

Всемирный день мотоциклиста

С всемирным днем мотоциклиста
Поздравим тех ребят,
Что мчатся по дороге быстрой,
Не ведая преград.

Кому так дорог и любим
Прекрасный дух свободы.
Кому необходим экстрим
Во всей своей природе.

Так пожелаем вам, друзья,
Здоровья и удачи.
Пусть будет к вам всегда судьба
Добра, никак иначе!

Пусть стороной обходят вас
Все беды и тревоги.
И будут ровными всегда
Открытые дороги!

Всемирный день мотоциклиста

В День мотоциклиста
Я вас поздравляю,
С байком быть друзьями
Навсегда желаю.

Правила дорожные
Четко соблюдайте,
Не лихачьте зря,
И не унывайте.

Пусть вас не подводит
Конь железный ваш,
Всем нам демонстрируйте
Высший пилотаж.

Всемирный день мотоциклиста

Поздравляю со Всемирным днём мотоциклиста и хочу пожелать не терять головы в погоне за своим счастьем, быть осторожным на дорогах и стремительно лететь вперёд к своим мечтам. Желаю стального здоровья тебе и твоему железному коню, желаю невероятных успехов и в твоей деятельности, и в твоих личных интересах.

Всемирный день мотоциклиста

Мотоциклистов всего мира
Поздравить мы хотим сейчас,
Они большую скорость любят
И жмут уверенно на газ,
Им безопасности желаем,
Себя они пусть берегут,
Адреналин пусть получают,
Свободу духа обретут!

Источник: pozdravok.ru, 100cards.ru

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