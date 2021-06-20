21 июня - Всемирный день мотоциклиста: авторские открытки и скоростные поздравления
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21 июня - Всемирный день мотоциклиста: авторские открытки и скоростные поздравления

6:57:046/20/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Традиция отмечать Всемирный день мотоциклиста появилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах.

Всемирный день мотоциклиста

В середине лета
Много шума, света.
Рёв моторов, визг колёс
Ветер по селу разнёс.

У тебя железный конь,
Ты на нём катаешься,
И на: «Эй, мотоциклист!»
Тут же отзываешься.

Поздравляю я тебя
С Днём мотоциклиста
И желаю, что к любой
Цели мчался быстро.

Отправляйся смело в путь,
Только каску не забудь!

Всемирный день мотоциклиста

Жить мотоциклом и свободой восхищаться —
Задача далеко не каждому по силам,
Мчаться по дорогам, воздух рассекая,
Грациозно и, как вихрь, красиво.

Всем мотоциклистам мира я желаю
В этот день побольше радости и драйва,
Жизни яркой с исполнением мечтаний,
Впечатлений море и фонтаны кайфа!

Всемирный день мотоциклиста

День мотоциклиста празднует весь мир,
В честь мотоциклистов мы устроим пир,
Зверь, а не машина ведь у них в руках,
Мощь в моторе, сила, а скорость просто ах!

Поздравляю с праздником, чистых вам дорог,
Пусть гаишник с жезлом, к вам не будет строг,
Удачи и везенья на скоростном пути,
Пусть будет только счастье и радость впереди!

Всемирный день мотоциклиста

Всех мотоциклистов поздравляем,
Желаем золотых дорог,
Чтобы в поездке не скучали,
И, чтобы каждый жизнь сберег.

Здоровья, счастья и успеха,
Любви прекрасной, как мечта,
Мы пожелаем вновь от сердца,
Примите теплые слова.

Источник: pozdravok.ru

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