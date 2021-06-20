Какие удобрения можно использовать для подкормки растений в июне и июле на огороде и даче?

Каждый, кто выращивает овощные культуры, знает: чтобы получить вкусный и сочный урожай, необходимо хорошо поработать.
Нужно обязательно совершить немало действий - подготовить почву, полить и сделать прикормку растений. Один из самых главный - правильно подобрать удобрение для каждого растения и для периода.
В июне для удобрений широко используются органические удобрения. Особенно для тех растений, которые были высажены через рассаду.
Навоз необходимо добавить в ведро воды с соотношением 1:2. Оставить около рассады на пару дней для брожения, а затем, когда все содержимое ведра вернется к первоначальному уровню, удобрение можно использовать.
Что касается корнеплодов, то им понадобится комплексная минеральная подкормка, основанная на соединениях фосфора и калия. Часто их вносят отдельно, при этом самым популярным и доступным источником считается суперфосфат и калий сернокислый.
Вносят их в начале июля как в сухом виде, равномерно распределяя гранулы по участку, так и в виде растворов с расчетом 500 г суперфосфата и 200 г калия на 10 м2 насаждений.