Какие удобрения можно использовать для подкормки растений в июне и июле на огороде и даче?
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Какие удобрения можно использовать для подкормки растений в июне и июле на огороде и даче?

12:20:236/20/2021Фото: pixabay
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В июне для удобрений широко используются органические удобрения. Особенно для тех растений, которые были высажены через рассаду.

В июне для удобрений широко используются органические удобрения. Особенно для тех растений, которые были высажены через рассаду

Каждый, кто выращивает овощные культуры, знает: чтобы получить вкусный и сочный урожай, необходимо хорошо поработать.

Нужно обязательно совершить немало действий - подготовить почву, полить и сделать прикормку растений. Один из самых главный - правильно подобрать удобрение для каждого растения и для периода.

В июне для удобрений широко используются органические удобрения. Особенно для тех растений, которые были высажены через рассаду.

Навоз необходимо добавить в ведро воды с соотношением 1:2. Оставить около рассады на пару дней для брожения, а затем, когда все содержимое ведра вернется к первоначальному уровню, удобрение можно использовать.

Что касается корнеплодов, то им понадобится комплексная минеральная подкормка, основанная на соединениях фосфора и калия. Часто их вносят отдельно, при этом самым популярным и доступным источником считается суперфосфат и калий сернокислый.

Вносят их в начале июля как в сухом виде, равномерно распределяя гранулы по участку, так и в виде растворов с расчетом 500 г суперфосфата и 200 г калия на 10 м2 насаждений.

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