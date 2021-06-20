С Днём летнего солнцестояния - 21 июня: светлые открытки и магические поздравления
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С Днём летнего солнцестояния - 21 июня: светлые открытки и магические поздравления

8:20:426/20/2021Фото: pixabay
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Сегодня отмечается День летнего солнцестояния и начало астрономического лета.

День летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния —
День, длиннее других дней в году,
Но длиннее еще расстояние,
Что сегодня пешком я пройду.

Я пройду, чтоб исполнить желание
Подарить Вам букет полевой,
Вы поймите мое состояние,
Ведь же день непростой.

А пока я поздравлю Вас строчками,
В каждом слове душевный порыв,
Ну а вскоре приду я с цветочками,
Подождите Вы, дверь приоткрыв!

День летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния —
Самый длинный из всех в году,
Ночь короткая, светлая, лунная,
И поют соловьи поутру.

«Этот день — начало лета», —
Говорят американцы.
«Это самый разгар лета», —
Так считают все ирландцы.

Праздник летний дружно встретим
Разжиганием костров,
Разными гаданиями,
Отмечать его готов?

День летнего солнцестояния

Ночь самая жаркая и короткая,
Зной душный застыл густо в воздухе,
Правит сегодня лето наполную,
Море шумит бурными волнами,
Пламя костров ярко трепещит,
И под гитару звонкие песни
Слышно повсюду в любви признания —
Летнего день солнцестояния!

День летнего солнцестояния

Сегодня день вершины лета,
Сияет солнце высоко,
Земля его теплом согрета,
Солнцестояние пришло.

Позволь же мне тебя поздравить
С вот этим самым долгим днем,
Мне не забудь пирог оставить,
А вечером еще споем!

Источник: pozdravok.ru

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