Как вы спите: есть не только жаворонки и совы по типу сна, а еще четыре типа личностей

Раньше считалось, что когда дело доходит до нашего режима сна, люди либо идентифицируют себя как «Ранние птицы», либо как «Ночные совы».
Как и следовало ожидать, ранние птицы встают на солнце, очень продуктивны и относительно рано ложатся спать. А вот совы спят, более продуктивны в более поздние часы и гораздо позже ложатся спать.
Оказывается, эти общие стереотипы не воздают должного нашим внутренним биологическим часам.
Это правда, что некоторым из нас «нужно» больше сна, чем другим, и что разные люди более продуктивны в разное время дня. Но, по словам специалиста доктора Майкла Бреуса, людям нужно больше двух категорий, если речь идет о наших биологических часах, пишет https://www.yourtango.com
Бреус разработал новый способ определения того, какое время дня лучше всего подходит каждому человеку, разработав 4 типа личности, которые он назвал «хронотипами». И эти хронотипы говорят нам о нас гораздо больше, чем просто режим сна.
Знание своего хронотипа может помочь вам определить лучшее время дня для работы, сна, изучения чего-то нового, пробуждения или похода в спортзал.
И вместо птиц Бреус выбрал четырех млекопитающих, которые лучше всего представляют эти разные типы личности. Итак, какой из них представляет вашу личность?
1. Тип личности дельфина.Тип личности Дельфин имеет тенденцию быть осторожным, замкнутым, невротичным и умным. Они избегают рискованных ситуаций и постоянно стремятся к совершенству. Они полностью зациклены на деталях.
Дельфины, как правило, просыпаются уставшими и продолжают это делать до конца дня, когда они уже не спят. Они наиболее продуктивны рывками в течение дня.
Лучшее время для дельфинов:
Сон: 23:30
Подъем: 6:30 утра.
Тренировка: 7:30
Занимайтесь сексом: 20:00
Узнай что-то новое: 15–21.
2. Тип личности Лев.Тип личности Лев имеет тенденцию быть стабильным, практичным и оптимистичным. Довольно неплохо для такого крупного хищника! Львы, как правило, заботятся о своем здоровье, и они любят, любят, любят позитивное социальное взаимодействие.
Львы наиболее бдительны в полдень. Они рано встают и могут легко заснуть. Приятно быть королем джунглей!
Лучшее время для львов:
Сон: 22:00
Подъем: 5:30 утра.
Тренировка: 17:30
Заниматься сексом: с 6:00 до 7:00
Узнай что-то новое: с 8:00 до 12:00.
3. Тип личности медведя.Тип личности Медведь склонен к осторожности. Тем не менее, они также открыты и очень дружелюбны.
Они избегают конфликтов и ставят во главу угла счастье. Нет ничего, что медведь любит больше, чем то, что ему знакомо.
Большинство медведей просыпаются после нажатия кнопки повтора в некотором оцепенении. Они чувствуют усталость к середине или позднему вечеру и спят очень крепко, но не так долго, как им хотелось бы.
Они наиболее бдительны с утра до полудня и наиболее продуктивны до обеда. Это действительно занятые медведи!
Лучшее время для медведей:
Сон: 23:00
Подъем: 7 утра
Тренировка: 12:00.
Занимайтесь сексом: в 7 утра или 9 вечера.
Узнай что-то новое: 10: 00–14: 00.
4. Тип личности волка.Тип личности Волк может быть пессимистичным и импульсивным, но также и креативным, если немного капризным. Они рискуют и ищут удовольствия и новых вещей. Они реагируют очень эмоционально.
Волки ненавидят вставать с постели до полудня. Они не чувствуют усталости до полуночи или позже. Наиболее активны они в 19:00 и наиболее продуктивны в более поздние утренние часы и поздний вечер.
Лучшее время для волков:
Сон: полночь
Подъем: 7:30 утра.
Тренировка: 18:00
Занимайтесь сексом: 10:00 или 22:30.
Узнай что-то новое: 17: 00–12: 00.
Эти четыре типа хронотипов кажутся намного ближе к реальному отображению того, как люди функционируют, чем вся эта история с ранними птицами и ночными совами когда-либо могла.
Мы проводим так много времени, пытаясь изменить способ работы наших внутренних биологических часов. Но что, если мы просто возьмем то, что знаем о себе, и будем работать оттуда?
Несомненно, жизнь, основанная на вашем биологическом типе личности, тоже принесет намного больше счастья.