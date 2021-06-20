Что серьезно помогает коронавирусным больным с раком крови, открыли ученые

Большое ретроспективное многоцентровое исследование с участием Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе показывает, что выздоравливающая плазма выздоровевших пациентов с COVID-19 может значительно повысить вероятность выживания среди пациентов с раком крови, госпитализированных с вирусом.
Терапия включает переливание плазмы - бледно-желтой жидкости в крови, богатой антителами - от людей, выздоровевших от COVID-19, пациентам с лейкемией, лимфомой или другим раком крови, госпитализированным с вирусной инфекцией. Цель состоит в том, чтобы ускорить их борьбу с болезнями. Больные раком могут подвергаться более высокому риску смерти, связанной с COVID-19, из-за ослабленной иммунной системы, пишет medicalxpress.com.
Данные, собранные в рамках национального реестра, показывают, что у пациентов, получавших выздоравливающую плазму от доноров, выздоровевших от COVID-19, смертность составляла 13,3% по сравнению с 24,8% для тех, кто ее не получал.
Разница была особенно заметна среди тяжелобольных пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии (ОИТ). У таких пациентов, получавших лечение плазмой выздоравливающих, уровень смертности составил 15,8% по сравнению с 46,9% среди тех, кто не получал лечения.
«Эти результаты показывают, что выздоравливающая плазма может не только помочь пациентам с COVID-19 с раком крови, иммунная система которых нарушена, но также может помочь пациентам с другими заболеваниями, у которых ослаблены реакции антител на этот вирус или вакцины», - сказал Джеффри П. Хендерсон, доктор медицинских наук, доцент медицины и молекулярной микробиологии Вашингтонского университета. «Эти данные также подчеркивают ценность терапии антителами, такой как плазма выздоравливающих, как варианта лечения, направленного против вируса, для госпитализированных пациентов с COVID-19».
Исследование опубликовано 17 июня в журнале JAMA Oncology.
Хендерсон сотрудничал с исследователями из международного консорциума COVID-19 и рака (CCC19), созданного более года назад, для сбора и анализа данных об уникальных взаимодействиях болезни. В этом исследовании приняли участие более 70 учреждений консорциума, включая Advocate Aurora Health в Висконсине и Иллинойсе, Медицинский центр Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннеси, и клинику Мэйо в Рочестере, штат Миннесота.
Ученые проанализировали данные пациентов, чтобы сравнить 30-дневную смертность 966 госпитализированных взрослых с раком крови, таким как лейкемия, лимфома или множественная миелома, которым также был поставлен диагноз COVID-19. Пациенты, средний возраст которых составлял 67 лет, были госпитализированы в какой-то момент с 17 марта 2020 года по 21 января 2021 года из-за осложнений от COVID-19.
Из обследованных пациентов 143 получали плазму выздоравливающих, а 823 - нет. Из 338 пациентов, поступивших в отделения интенсивной терапии из-за серьезных симптомов COVID-19, таких как затрудненное дыхание или сердечная недостаточность, вероятность выживания у тех, кто проходила лечение, была более чем в два раза выше.
«В марте 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предоставило госпитализированным пациентам возможность получать плазму выздоравливающих от COVID-19 по запросу их врачей», - пояснил Хендерсон. «После этого решение давать выздоравливающую плазму принимали врачи и пациенты в индивидуальном порядке. Не было никаких ограничений относительно того, когда во время болезни можно было давать пациентам выздоравливающую плазму».
В начале пандемии многие ученые призвали проводить оценку плазмы выздоравливающих для лечения вируса, основываясь на исторической эффективности плазмы в борьбе с другими вирусами. Во время пандемии испанского гриппа 1918 года некоторые недавно инфицированные пациенты были успешно вылечены плазмой людей, выздоровевших от гриппа. Кроме того, во время вспышек тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002 и 2003 годах медицинские работники использовали переливание плазмы экспериментально и, во многих случаях, успешно вылечили небольшое количество людей. ТОРС вызывается коронавирусом, тесно связанным с тем, который вызывает COVID-19.
Однако ограниченные данные о новом коронавирусе также вызвали паузу среди врачей. Рандомизированные контролируемые испытания - золотой стандарт исследований - в большинстве случаев оказались труднодостижимыми из-за времени, необходимого для подготовки и координации адекватных испытаний, а также из-за того, что ученым приходилось определять приоритеты среди множества вариантов исследуемого лечения. Некоторые предварительные результаты также разочаровали, показывая, что выздоравливающая плазма работала в качестве лечения только в общей популяции пациентов, если вводилась в течение нескольких дней после постановки диагноза пациентам, у которых еще не развились серьезные осложнения.
«Поскольку все больше пациентов с COVID-19 начали получать плазму выздоравливающих, мы начали слышать, как врачи по всей стране сообщают о значительных клинических улучшениях после инфузий выздоравливающей плазмы у пациентов с COVID-19 с раком крови и дефицитом антител, некоторые из которых уже были в тяжелом состоянии», - сказал Хендерсон. , один из нескольких врачей, которые сформировали группу руководителей программы лечения COVID-19 плазмы выздоравливающих для изучения использования плазмы выздоравливающих для лечения COVID-19. «Я видел, как один из моих пациентов с раком крови быстро поправлялся после получения плазмы выздоравливающего. Подобные истории, которые часто были очень подробными, предполагали, что формальное исследование поможет врачам в решениях, которые они уже принимали ежедневно».
В течение прошлого года в ходе телефонных звонков, электронных писем и чатов Zoom новости о плазме для выздоравливающих - ее историческом успехе и перспективах COVID-19 - были основным продуктом разговоров между Хендерсоном и его давним другом и соавтором Майклом Томпсоном, доктором медицины Доктор философии, который также был его соседом по комнате во время учебы в Висконсинском университете в Мэдисоне. Сейчас Томпсон работает онкологом и гематологом в Advocate Aurora Health и Advocate Aurora Research Institute в Висконсине, а также является членом руководящего комитета Консорциума COVID-19 и рака.
«Становилось все более очевидным, что пациенты с лейкемией, лимфомой и другими видами рака крови особенно восприимчивы к тяжелой форме COVID-19 и что COVID-19 может развиваться у этих пациентов уникальным образом», - сказал Хендерсон. «Мы обсуждали, что можем чему-то научиться у пациентов из Консорциума COVID-19 и рака, и с этого момента дела пошли как снежный ком».
Хендерсон связался с коллегами-исследователями по программе COVID-19 по плазме выздоравливающих, в том числе с Майклом Джойнером, доктором медицины, профессором анестезиологии в клинике Майо и тесно сотрудничающим с FDA. Томпсон обратился к Джереми Уорнеру, доктору медицины, профессору медицины из Вандербильта, члену руководящего комитета консорциума COVID-19 и руководителю реестра CCC19. Вместе исследователи внесли в реестр группы обезличенные данные, взятые из медицинских записей.
«Данные начали поступать стремительно, - вспоминал Хендерсон.
«Учитывая, что пациенты с раком крови имеют более высокий уровень смертности от COVID-19, мы подозреваем, что наши результаты, наряду с другими аналогичными случаями, не вошедшими в эту базу данных, подтверждают использование плазмы выздоравливающих для улучшения выживаемости у этих пациентов», - сказал Томпсон.
Хендерсон и Томпсон внесли равный вклад как первые авторы исследования. Джойнер - соавтор, а Уорнер - старший автор. «Несмотря на неизбежные ограничения ретроспективных данных, мы считаем эти результаты убедительными и, безусловно, надеемся, что они будут быстро исследованы в проспективных клинических испытаниях», - добавил Уорнер. «Мы изучаем будущие исследования, в том числе, есть ли взаимосвязь между факторами пациента и лечением, полученным до развития COVID-19, таким как моноклональные антитела, истощающие В-клетки».